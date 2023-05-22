Комличенко рассказал о своём текущем состоянии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий касательно своего текущего состояния.
В этом сезоне уже не сыграю.
Футболист не принял участия в поединке против «Краснодара» (0:3), он восстанавливается после травмы.
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий касательно своего текущего состояния.
В этом сезоне уже не сыграю.
Футболист не принял участия в поединке против «Краснодара» (0:3), он восстанавливается после травмы.
Ростову бы усилиться, но.... Золотой запас...
Ростову бы усилиться, но.... Золотой запас...