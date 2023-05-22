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Комличенко рассказал о своём текущем состоянии

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Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 16:54, ред.
Результаты последних игр "Ростова" закономерны, к сожалению. В весенней части сезона " сдулись" Полоз, Комличенко с Уткиным. А Голенков никакой вообще весь сезон. Кто забивать будет? Осипенко? Но Осипенко травмирован и пропускает игры. Есть и другие потери в составе. Вся нагрузка легла на молодых пацанов. Не выдержали, поплыли... А тут еще и неясность с будущим в "Ростове" арендованных Чернова с Сельяновым. Похоже, что денег на выкуп этих игроков нет у "Ростова". Это также влияет на настрой футболистов. Зачем выкладываться и рвать жилы в оставшихся играх "Ростова"? Возможно и Осипенко с Глебовым хотели бы в следующем сезоне получить более выгодные для себя контракты с другими клубами. Как, впрочем, и Карпин со своим штабом. С его относительно небольшой зарплатой в "Ростове" Карпин вправе рассчитывать на более выгодные предложения от клубов РПЛ или в Европе. Свою задачу на этот сезон команда более чем выполнила - ниже шестого места "Ростов" вряд ли опустится. Скоро многое прояснится для болельщиков "Ростова". И это ожидание ничего хорошего не обещает....
Viollator
Viollator
сегодня в 12:00
Дэльфинсчегу не нырять.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:08
Выдохлись ребята на финишной прямой, краснодарские негритята с длинной лавки перебегали их...
Ростову бы усилиться, но.... Золотой запас...
Gahi
Gahi
сегодня в 08:44
Жаль что так случилось, здоровья и быстрого восстановления. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:00
Не торопись. Восстанавливайся по полной программе и уже готовься к следующему сезону.
zooveterinar
zooveterinar ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 07:21
Потому что скамья слабая,людей то нету!! На замену!!
5stdaytt3jv5
5stdaytt3jv5
сегодня в 07:06
Вчера его явно не хватало в южном дерби
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Нет Комличенко -нет пенальти. Значит нет голов...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:49
Ростов всегда проваливает окончание сезона
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:25
Это конечно же потеря для команды.
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