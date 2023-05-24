Кайо Пантелеао может пропустить финал Кубка России

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао получил травму в матче РПЛ против «Ростова» (3:0). В оставшихся поединках текущего чемпионата он не сыграет.
«Быки» 11 июня встретятся с ЦСКА в финале Кубка России. Бразилец, который получил мышечную травму, рискует пропустить и этот поединок. На этой неделе футболист пройдет повторное обследование, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть с «армейцами».
А лучше на пару месяцев).
А лучше на пару месяцев).
Логично матч перенести....на пару недель....
Логично матч перенести....на пару недель....