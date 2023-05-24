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Кайо Пантелеао может пропустить финал Кубка России

вчера, 13:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА11.06.2023 Не начался

Защитник «Краснодара» Кайо Пантелеао получил травму в матче РПЛ против «Ростова» (3:0). В оставшихся поединках текущего чемпионата он не сыграет.

«Быки» 11 июня встретятся с ЦСКА в финале Кубка России. Бразилец, который получил мышечную травму, рискует пропустить и этот поединок. На этой неделе футболист пройдет повторное обследование, по итогам которого станет известно, сможет ли он сыграть с «армейцами».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:07
Ещё одна травма... Кайо когда в паре с Алонсо - это совсем другое дело... Рисков уже гораздо меньше, но парень всё ещё выигрывает огромное кол-во верховых единоборств и догоняет любого 1 в 1... Потеря на финал кубка, потеря.. Минус уже 3-4 игрока основы, победа в кубке без удачи вряд ли будет достигнута. Верим!
TheBoLt
TheBoLt ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 16:14
Не потеря. Он бы переволновался и начудил. И зачем нам Чудь в финале?) Без него стабильнее
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:48
Логично матч перенести....на пару недель....(с)
А лучше на пару месяцев).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Без разницы, можно гравёра вызывать....)
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:14
Жаль конечно, что так получилось не удачно для Быков - потеря..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:28, ред.
Ну и смысл матч проводить без Пантелеао..???
Логично матч перенести....на пару недель....
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