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«Ливерпуль» намерен предложить Салаху новый контракт

вчера, 12:11

«Ливерпуль» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего Мохамеда Салаха.

По данным источника, «красные» предложат египтянину новый контракт до лета 2027 года.

За ситуацией вокруг Салаха следят европейские топ-клубы и команды из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:56
Пенсию ему надо предложить, по выслуге лет)
ezzwf8zyre8v
ezzwf8zyre8v
вчера в 16:09
На год можно,а то он стал играть через раз
Capral
Capral
вчера в 15:37
Старый "мухомор" понял, что его недоработки и провалы может скрасить только гений Салаха. Салах- действительно гений, если за столько лет у Клоппа, он не деградировал, а продолжает расти и прогрессировать, в отличии от своего тренера...
И еще, никакого прорыва у Ливера не было на финише чемпионата. Был просто невероятно благоприятный календарь, поэтому были и победы- удачное стечение обстоятельств.
собакин6762
собакин6762
вчера в 14:09
А Салаху это надо ?
Он же спортсмен и ему делать нечего в клубе неудачников.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:47
Валить ему надо, он же опустошён, Лига Чемпионов мимо него прошла.
ДСА
ДСА
вчера в 13:45
И всё, как обычно, с увеличением зарплаты.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:15
Салах является одним из главных пазлов системе игры Клоппа. Он очень важный игрок, этот сезон немного ниже своего уровня сыграл. Но тем не менее был одной из ключевой ролью на поле. В случае его потери то альтернативы вместо него в команде просто нету. Так что руководство зделает всё от себя возможное чтобы сохранить своего лидера!
sova147
sova147
вчера в 13:02
Игрок пока помогает команде он ей нужен, верное решение
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:51
Конечно надо оставлять,кто забивать то будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:43
По опыту "Арсенала" я могу сказать, что и Уолкотт, и Озил, и Обама перестали резко играть после заключения "последнего жирного контракта" и обузой висели на клубе. А Салаху 30. Лучше имхо подождать до конца контракта - ещё два года - если "Ливерпуль" в следующем году преобразится, он сам перезаключит контракт, если же нет, но он перезаключит контракт, он обузой будет опять же.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:39
Если Салаху новый контракт, то только с понижением зп
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:32
Не думаю, что это правильный шаг
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:16
А что ещё делать , разве есть альтернатива.
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