«Ливерпуль» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего Мохамеда Салаха.
По данным источника, «красные» предложат египтянину новый контракт до лета 2027 года.
За ситуацией вокруг Салаха следят европейские топ-клубы и команды из Саудовской Аравии.
И еще, никакого прорыва у Ливера не было на финише чемпионата. Был просто невероятно благоприятный календарь, поэтому были и победы- удачное стечение обстоятельств.
И еще, никакого прорыва у Ливера не было на финише чемпионата. Был просто невероятно благоприятный календарь, поэтому были и победы- удачное стечение обстоятельств.