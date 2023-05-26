«Ливерпуль» намерен предложить Салаху новый контракт

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вчера, 12:11

«Ливерпуль» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего .

По данным источника, «красные» предложат египтянину новый контракт до лета 2027 года.

За ситуацией вокруг Салаха следят европейские топ-клубы и команды из Саудовской Аравии.