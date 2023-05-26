Дуэйн «Скала» Джонсон может начать сотрудничество с «Саутенд Юнайтед»

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вчера, 21:17

Актер Рэй Уинстон может приобрести права на «Саутенд Юнайтед», выступающий в английской Национальной Лиге.

Если это произойдет, то другой представитель актерской профессии — Дуэйн «Скала» Джонсон, может также начать сотрудничать с клубом. Уинстон является соучредителем агентства Integral Sports Management, которое занимается процессом приобретения прав на «приморцев».

«Саутендом» в течение 25 лет управляет Рон Мартин, однако функционер выставил клуб на продажу после того, как смог избежать его ликвидации.