«Я люблю тебя». Броманс Грилиша и Холанда сделал «Манчестер Сити» сильнее

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вчера, 19:18

Атмосфера в коллективе влияет на успешность команды.

Проявление эмоций не преступление

Мужчин веками учат быть угрюмыми и немногословными. Не помогло, смеяться и болтать парни любят. Но дольше живут женщины. Возможно, одна из множества причин – неумение скидывать стресс через эмоции. Поэтому, когда Гари Невилл критикует футболистов «Арсенала» и конкретно Зинченко за радость после побед, то забывает оглянуться.

Сам с Бекхэмом зависал в ночных клубах Манчестера. В МЮ другие игроки буквально устраивали оргии. Роналду, Нани и компания не всегда проявляли эмоции на публике, боясь реакции Фергюсона. Но это не значит, что Невилл, который поцеловал в губы Скоулза после гола в ворота «Манчестер Сити», прав, а бурную радость надо выбросить из футбола.

Эвра танцует и веселится не только каждый понедельник на камеру. И радость игроков «Арсенала» после эпичных побед не имеет ничего общего с трагичным завершением сезона. Не хватило сил, «Манчестер Сити» невероятный конкурент. Но с кислыми лицами «канониры» вообще могли стать шестыми или седьмыми в чемпионате Англии этого сезона.

Год назад «Арсенал» отстал от второго места на тринадцать пунктов. Теперь впервые за много лет в Лиге чемпионов и на второй строчке. Был повод для радости. Светлые эмоции нужны в футболе, их нельзя запрещать и за них не стоит критиковать. Без них просто скучнее. Как и без друзей в команде, которая претендует на самые высокие места.

Холанд и Грилиш улучшают друг друга

Эрлинг компанейский, но семейный и дисциплинированный. Ледяные ванны, тренажерный зал, доставка еды из ресторанов, вечер в кругу семьи. И он нашел себе друга с иным образом жизни. Рядом с «королем класса» хулиган Грилиш. Джек пережил серию скандалов с выпивкой, но также стал самым дорогим английским футболистом в истории.

Только за шестерых игроков в истории платили больше. Четыре трансфера уже неудачные – Неймар, Гризманн, Фелиш и Коутиньо не отработали деньги. Энцо Фернандес вряд ли сыграет на 121 миллион евро, за чемпиона мира переплатили. Только Мбаппе отработает средства, если «Реал» этим летом заберет его у ПСЖ с достойной компенсацией.

И Грилиш в этой компании словно человек из прошлого, как герой старенькой комедии с Жаном Рено. У Джека прическа двадцатилетней давности, как у Киры Найтли из «Играй, как Бекхэм», и гетры короткие, как у Тотти и футболистов прошлого. Даже любовь к выпивке у него со времен, когда алкоголиков в футболе было намного больше.

Но в этом сезоне Джек собрался, наследует Холанда. Невзирая на возраст, у Эрлинга высокий уровень дисциплины. Редко позволял себе такие загулы, как на каникулах в Норвегии. Друг просит Грилиша меньше пить. Сразу отметим либеральность Гвардиолы. Фергюсон всегда строго следил за своими великими алкоголиками.

Гвардиола дает Грилишу свободу, а в ответ требует полную отдачу. Джек справляется, ведь еще в «Астон Вилле» отмечали, что это не копия Гаскойна в плане зависимости. Но тоже шутник в команде. Холанд после чемпионства прорвался к микрофону, когда Грилиш давал интервью, и выкрикнул:

Я ***** люблю тебя, и ты это знаешь.

Джек рассмеялся после матерного слова в прямом эфире. Но было видно, что ему приятно такое признание норвежского друга.

Чаще между собой дружат похожие люди

Нужны точки соприкосновения. Ученые находят в основе дружбы гомофилию. Ничего сексуального, это тенденция искать похожих на себя людей в социальной группе. Поэтому пословица про притяжение противоположностей касается гетерофилии, то есть связи на основании различий. Чаще всего отношения в парах.

Второй половинкой может быть человек, который ненавидит футбол. Но вашим другом скорее станет тот, кто интересуется этим видом спорта. Не удивляет, что футбол знаменит бромансами. Суарес и Месси, Деку и Роналдиньо, Ловрен и Салах, Александер-Арнольд и Робертсон, Погба и Лукаку, Ибрагимович и Максвелл.

В Англии это Невилл и Бекхэм, Райс и Маунт, Лэмпард и Терри. А теперь Грилиш и Холанд. Оба весельчаки, с детства успешные и известные. Но стили жизни разные. Грилиш ловелас, а Холанд старается прятать от публики свою юную девушку Изабель, с которой вместе играли в футбол в Норвегии.

Зато его броманс с Грилишем все видят. И это важная составляющая успехов «Манчестер Сити». Как Ловрен был важен для раздевалки «Ливерпуля», поскольку Деян общался со всеми на разных языках, так важен и Грилиш, который дружит с Марезом, Уокером и Холандом. Связывает команду воедино, не позволяет перессориться.

Холанду весело с Грилишем, оба выигрывают от броманса. Причем Эрлинг тоже помогает англичанину. Джек переживал потери. Смерть девятимесячного брата Кирана плохо помнит, ему было всего четыре года. Но в этом году Грилиш потерял знакомого фаната «Астон Виллы» Шона Френсиса, которому было всего 29 лет.

Трагичности истории добавляет беременность подруги Шона первенцем. Джек и фанаты «Астон Виллы» оплатят все необходимое для ребенка. Но эта смерть точно задела Грилиша, заставила задуматься о скоротечности жизни. И раз судьба подбросила в команду монстра Холанда, то пора собирать трофеи.

После первого сезона Грилиша справедливо записывали к трансферным неудачам «горожан». Сейчас англичанин не играет как футболист дороже ста миллионов евро, но вовремя расстается с мячом и является одним из лучших в мире по умению подставиться под фол. Сыгрался с Эрлингом во всех смыслах.

Джек не разрешил Эдерсону присесть рядом, чтобы осталось место для Холанда. Грилиш слушает Гвардиолу и полезен команде, где хватает нападающих. Тренер доверяет ему чаще, чем Фодену и Альваресу. Связка Холанда с другом будет важной в решающих матчах сезона, финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов.