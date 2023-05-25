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Гвардиола снялся в эпизоде популярного сериала «Тед Лассо»

вчера, 20:38

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял участие в съёмках последнего эпизода популярного сериала «Тед Лассо», рассказывающего о наставнике английской футбольной команды.

Испанец сыграл самого себя. По сюжету, команда «Ричмонд», которой руководит главный герой сериала Тед Лассо (роль исполнил американский актёр Джейсон Судейкис), отправилась на «Этихад Стэдиум», чтобы встретиться с «Ман Сити». После игры наставники немного поговорили. Гвардиола сказал своему коллеге:

Хорошая игра.

Лассо ответил:

Спасибо, тренер, я ценю это. Эй, я должен быть честен с тобой, ты крутой парень, чувак!

Тренер «горожан» посоветовал герою Судейкиса не беспокоиться о победах и поражениях, а сосредоточиться на том, чтобы помочь футболистам стать лучше как на поле, так и за его пределами. Лассо принял эти слова к сведению.

Также игроков «Сити» сыграли бывшие футболисты — Джей Ботройд (выступал за «Ковентри Сити», «Блэкберн», «Чарльтон» и КПР) и Джордж Элокоби («Вулверхэмптон»).

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:43
Теперь сериал называется "Тед Лыссо"....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:36
Он ещё тогда не знал что отдаст кубок ЛЧ ноунэймам из Интера
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:42, ред.
Пора уже бросить бросить футбол и в большой синематограф податься !)
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