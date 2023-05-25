Гвардиола снялся в эпизоде популярного сериала «Тед Лассо»

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вчера, 20:38

Главный тренер «Манчестер Сити» принял участие в съёмках последнего эпизода популярного сериала «Тед Лассо», рассказывающего о наставнике английской футбольной команды.

Испанец сыграл самого себя. По сюжету, команда «Ричмонд», которой руководит главный герой сериала Тед Лассо (роль исполнил американский актёр Джейсон Судейкис), отправилась на «Этихад Стэдиум», чтобы встретиться с «Ман Сити». После игры наставники немного поговорили. Гвардиола сказал своему коллеге:

Хорошая игра.

Лассо ответил:

Спасибо, тренер, я ценю это. Эй, я должен быть честен с тобой, ты крутой парень, чувак!

Тренер «горожан» посоветовал герою Судейкиса не беспокоиться о победах и поражениях, а сосредоточиться на том, чтобы помочь футболистам стать лучше как на поле, так и за его пределами. Лассо принял эти слова к сведению.