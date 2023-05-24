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Россия и Китай подписали соглашение о партнёрстве в спорте

вчера, 11:43

Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Соглашение распространяется на спорт высших достижений, образование и технологии, неолимпийские и национальные виды, массовый, фиджитал, юношеский и адаптивный спорт, борьбу с допингом, спортивную науку.

Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах.

Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр – на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений.

Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется – мы уделяем серьезное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определенной президентом России Владимиром Путиным.

Реализация направлений меморандума, уверен, станет значительным импульсом дальнейшего развития наших профессиональных и дружеских отношений в спорте.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:08
Всем кошка жена и миска рис
Tex
Tex ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:03
Так все это легко можно проверить по еще незасекреченной части статистики об экономике РФ. Было бы желание разобраться...
Futurista
Futurista ответ Tex (раскрыть)
вчера в 17:13
Если бы все было так просто, этим бы никто не занимался)...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:18
Это лучше, чем ничего. У китайцев можно поучиться в деле подготовки спортсменов. Так сказать перенять опыт китайских товарищей.
Tex
Tex ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:01
С реэкспорта в третью страну прибыль и налоги получает страна посредник, а не изначальный продавец. Изначальный продавец получает с того, что он продал
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:59, ред.
Такими темпами по ходу вообще мировой спорт делить придется. Уже в печени сидят трансмутансткие олимпиады где правят бал п…… и в общем зачете что бы не произошло они первые. Допинг можно только амерам-остальным дисква. Чтобы это гнездо разворошить надо вообще России и Китаю вместе выйти из шестерочного МОК и делать свои игры. Без Росии и Китая Олимпиада смысла иметь не будет. Также создать(давно пора) В футболе открытую суперлигу (Россия Китай СА) чтоб переманивать звезд и создавать противовес Фифе и уефе. Деньги Китай Саудиты и мы найдем. Нужна только инициатива. И начать с организации игр Брикс. Иначе подпиндосня вечно будут унижать Россию . Без флага и гимна-делать там нечего.. ИМХО..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:55, ред.
У нас и министра спорта подобрали специально с китайской фамилией.....
"Ма Ти Цинь"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:30
    собакин6762
    собакин6762
    вчера в 13:00
    Насмешили , сотрудничество в спорте ....
    В спорте не сотрудничать надо , а соревноваться !
    Досотрудничались уже в легкой атлетике , уже лет 10 никуда не пускают !
    Futurista
    Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:41
    Ну почему не будут смотреть?)...вполне себе юмористическое шоу...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:39, ред.
    За всю историю конкурса с моим участием я неоднократно выигрывал группы и весь турнир, но я не разу не хвалился моими победами, никогда не говорил, что я гении и не смеялся над тем у кого выиграл и не строил себя всемогущим. Наоборот я много раз заострял внимание и старался пристыдить тех кто восхвалял себя.

    К чему я это написал? Есть такой пользователь протон, который постоянно мне пишет и хвалится какими то невиданными победами надо мной. Я даже его определил в "игнор", но его это не останавливает.
    Хочу заметить я несколько раз оказывался с ним в группе и занимал первое место, но не разу не хвастался, что победил протона, так как для меня вообще не важно кто со мной в группе, важно выиграю я или нет, если нет, то для меня лично это не проблема, я не парюсь над этим.
    Протон кстати оказавшись со мной в группе ни разу из неё не выходил.
    Так почему он пишет откровенную ложь и ему всё сходит с рук?
    Я в прошлом розыгрыше (апрель) выиграл группу Яшина, но как сказал протон, для него я победителем не являюсь и это победа не считается.
    Хорошая логика, выгодная для протона, если я выиграл, то это не считается, а если я играл на высоких коэффициентах и у меня ни разу не стрельнуло, то он оказывает победил меня.

    Ещё раз повторюсь я играю для себя, а не кого то здесь победить и мне не нравится когда про меня пишут откровенную ложь. Ещё он неоднократно писал, что я боюсь с ним попасть в одну группу и специально избегаю его и его даже не останавливает тот факт, что в группы мы попадаем рондомно, а не по своему желанию.
    Для чего он это делает?
    У меня ответ лишь один, он затаил на меня обиду и хочет спровоцировать меня на какие то действия, возможно, что бы я его оскорбил и попал в бан.
    Да хочу заметить, что он неоднократно писал просьбы, что бы меня забанили навсегда и вы администрация знаете об этом не хуже меня.
    Прошу вас разобраться в данной ситуации и пресекать провокации в мою сторону от данного пользователя.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:34
    Это основная страна и есть. Разве что если ты про ФНЛ, вряд ли его китайцы будут смотреть)
    Futurista
    Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:33, ред.
    Отвлекающий демпинг - экспорт по сниженным ценам в промежуточную страну с целью последующего реэкспорта в основную страну...
    drug01
    drug01
    вчера в 12:30
    Это ждали давно! Всё будет хорошо!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:27
    Знаем мы это сотрудничество с Китаем (лес за копейки, газ за копейки (все эксперты сказали, что "Сила Сибири" никогда себя не окупит), электроэнергия за копейки, к примеру, Россия поставляет Китаю электроэнергию за 1р/Кв*ч, а я плачу 6.5р/Кв*ч по тарифу), земли в Сибири за копейки, трансляции за копейки (слышали, наверное, недавно, как ФНЛ продал права в Китай по цене Лады Приоры в бедной комплектации?). Всё за копейки, чтобы только товарищ Си нам улыбался и не грозил пальчиком.

    Значит, ещё что-то Китаю дарить будем...
    dok66
    dok66
    вчера в 12:19
    И хорошо . У нас есть много видов спорта , где мы можем посоревноваться .
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 12:13
    Ну что, хотя бы какая то положительная новость о спорте и нашей стране...
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