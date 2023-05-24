Россия и Китай подписали соглашение о партнёрстве в спорте

Министр спорта России и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Соглашение распространяется на спорт высших достижений, образование и технологии, неолимпийские и национальные виды, массовый, фиджитал, юношеский и адаптивный спорт, борьбу с допингом, спортивную науку.

Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах.

Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр – на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений.

Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется – мы уделяем серьезное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определенной президентом России Владимиром Путиным.

Реализация направлений меморандума, уверен, станет значительным импульсом дальнейшего развития наших профессиональных и дружеских отношений в спорте.