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Школьник создал алгоритм, объясняющий популярность Медиалиги

вчера, 17:15

Школьник из Коломны Олег Рогов создал проект, который заинтересовал руководство Медийной футбольной лиги. Данную работу учащийся подготовил в рамках обучения в профильном классе. Этот сайт описывает Медиалигу, ее особенности и причины популярности чемпионата.

Школьник создал алгоритм, объясняющий популярность Медиалиги

Школьник создал алгоритм, объясняющий популярность Медиалиги

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Я в этом убежден, это факт. МФЛ как продукт превосходит РПЛ. Там есть новаторский подход, классные фичи в виде чистого времени, красного мяча, челлендж на просмотр ВАР, там постоянно какие-нибудь перфомансы. Что РПЛ может предложить потребителю? Что могут предложить клубы? Я побывал на многих стадионах мира и России в частности. И если Спартак хоть как-то пытается делать подобие шоу и развлекательной программы до матча, то у ЦСКА например, это просто позорище. Я был пару лет назад на матче ЦСКА - Динамо, и после посещения европейских матчей, матчей различных видов спорта в США, матч на ВЭБ арене это днище. Про качество футбола я уже вообще молчу, на это смотреть больно, такое зрелище может понравиться... не буду называть это слово, дабы не забанили.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:31
ну серди школоты, конечно...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 22:31
Ты сам то веришь в то что написал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:58
Куда полиция смотрит ???
Почему в школах дети не скрывая создают алгоритмы неких лиг??
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:38
Медиалига - самый актуальный футбол в стране. Продакшн медиалиги в разы превосходит РПЛ, матчи медиалиги смотрят больше зрителей, чем 90% команд РПЛ, там у многих противостояний есть предыстория, подогревающая интерес. Это открытый контент, который позволяет заглянуть в закулисье футбола.

РПЛ же в свою очередь, абсолютно скучное, несмотрибельное зрелище. Единственный плюс в виде фанатов и тот умудрились уничтожить. У тех, кто любит смотреть РПЛ напрочь отсутствует вкус, это как смотреть и наслаждаться 99% ущербным российским кино.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ karnager (раскрыть)
вчера в 19:28
Ссылка источника прикреплена.
karnager
karnager
вчера в 19:25
Модератор, а ссылка то где?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:17
    memphis
    memphis
    вчера в 18:13
    Лучше бы так пиарили не чемпионат блогеров и сбитых летчиков, а любительские лиги и турниры и молодёжные первенства. Тогда и игроков не пришлось бы покупать в Конго и Зимбабве
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:59
    Что где когда. Слова синонимы Бузова, Медиалига, Дзюба. Куда я попал что это такое вообще. Куда катится мир?
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 17:49
    Олег Энштейнович
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 17:38
    А она разве популярна?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 17:28
    Сотня оплаченных статей на всех ресурсах, поддержка и пиар букмекеров и пиар известными блогерами от самих участников до Васи Уткина и других... Или этого было мало?))
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:27, ред.
    Алгоритм простой - деградация!
    Гость
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