Школьник создал алгоритм, объясняющий популярность Медиалиги

Школьник из Коломны Олег Рогов создал проект, который заинтересовал руководство Медийной футбольной лиги. Данную работу учащийся подготовил в рамках обучения в профильном классе. Этот сайт описывает Медиалигу, ее особенности и причины популярности чемпионата.
РПЛ же в свою очередь, абсолютно скучное, несмотрибельное зрелище. Единственный плюс в виде фанатов и тот умудрились уничтожить. У тех, кто любит смотреть РПЛ напрочь отсутствует вкус, это как смотреть и наслаждаться 99% ущербным российским кино.
РПЛ же в свою очередь, абсолютно скучное, несмотрибельное зрелище. Единственный плюс в виде фанатов и тот умудрились уничтожить. У тех, кто любит смотреть РПЛ напрочь отсутствует вкус, это как смотреть и наслаждаться 99% ущербным российским кино.