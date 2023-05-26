Школьник создал алгоритм, объясняющий популярность Медиалиги

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вчера, 17:15

Школьник из Коломны Олег Рогов создал проект, который заинтересовал руководство Медийной футбольной лиги. Данную работу учащийся подготовил в рамках обучения в профильном классе. Этот сайт описывает Медиалигу, ее особенности и причины популярности чемпионата.