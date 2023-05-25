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Фирмино раздал 200 подарков друзьям, игрокам и сотрудникам «Ливерпуля»

сегодня, 00:39

Нападающий Роберто Фирмино красиво попрощался с «Ливерпулем».

Бразилец в воскресенье устроил вечеринку по поводу своего ухода из команды, за которую провёл 8 лет. Футболист вручил одноклубникам, сотрудникам «красных», своим друзьям и членам семьи 200 персонализированных коробок с подарками.

В каждой коробке была подписанная футболка игрока со словами: «With Love Bobby» («С любовью, Бобби»). На воротнике было написано: «Si Senor» — в знак уважения за песню, которую болельщики посвятили форварду. Кроме того, Роберто подарил всем по флакону своих фирменных духов «FIRMINO». Также в числе презентов была карта с достижениями Фирмино в «Ливерпуле».

Фирмино раздал 200 подарков друзьям, игрокам и сотрудникам «Ливерпуля»

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 11:10
Бобби респект!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:54
Встречают по одёжке - провожают по подаркам....

Молодец Фирмино....
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:58
Красиво уходит, Бобби!)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:47
Ну, что тут скажешь - молодец Роберто, "по-людски" прощается!
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