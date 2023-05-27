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На Черчи напали вооружённые грабители, но футболист дал им отпор

вчера, 03:58

Бывший полузащитник «Милана» и «Атлетико» Алессио Черчи стал жертвой вооружённого нападения. Ему угрожали двое бандитов с пистолетами.

35-летний итальянец рассказал, что всё произошло незадолго до полуночи на улице Джованни Вольпато в Портуэнсе. На него направили пистолет, но футболист понял, что в руках у бандитов игрушечное оружие, оскорбил грабителей, сел в машину и уехал.

Полиция в настоящее время занимается поисками нападавших.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 06:26
А я думал его ищут, за то что стресс грабителям сделал.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 06:23
Я уж было подумал, что он включил режим Джейсона Стэйтема и навалял им, а он всего-то отправил их в пешее эротическое путешествие.
В любом случае молодец, что не растерялся👍
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 04:23
Это были дети или дилетанты
Гость
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