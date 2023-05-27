На Черчи напали вооружённые грабители, но футболист дал им отпор

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вчера, 03:58

Бывший полузащитник «Милана» и «Атлетико» стал жертвой вооружённого нападения. Ему угрожали двое бандитов с пистолетами.

35-летний итальянец рассказал, что всё произошло незадолго до полуночи на улице Джованни Вольпато в Портуэнсе. На него направили пистолет, но футболист понял, что в руках у бандитов игрушечное оружие, оскорбил грабителей, сел в машину и уехал.

Полиция в настоящее время занимается поисками нападавших.