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В дерби Эдинбурга произошла драка

вчера, 21:34
ХартсЛоготип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)ХибернианМатч завершен

«Хартс» и «Хиберниан» сыграли вничью в матче 5-го тура Чемпионской группы первенства Шотландии (1:1).

Рулевой «сердец» Стивен Нейсмит поругался с наставником «хибс» Ли Джонсоном. Конфликт дошел до того, что футболисты и тренеры также приняли участие в стычке. Эпизод случился после финального свистка.

Данная игра имела для обеих команд определяющее значение в плане распределения мест в еврокубках. «Хартс» расположился на 4-й строчке, что дает право попасть во 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций. «Хиберниан» занимает 5-е место, судьба этого коллектива в контексте международных игр зависит от результата финального матча Кубка Шотландии, где «Селтик» встретится с клубом «Инвернесс».

В дерби Эдинбурга произошла драка

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:53
Команда Хартс заступилась за "братское сердце" наставника...)
Futurista
Futurista
вчера в 22:10
Горячие шотландские парни)...
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