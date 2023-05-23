Игрок «Эмполи» подколол Влаховича по поводу трансферной стоимости

«Эмполи» крупно обыграл «Ювентус» в матче Серии А (4:1).
В этом поединке принял участие нападающий туринцев Душан Влахович. Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать за серба 80 миллионов евро.
Полузащитник «Эмполи» Лиам Хендерсон язвительно подшутил над Влаховичем по этому поводу, сказав ему во время матча:
О, 80 миллионов евро!
- О, 80 миллионов евро!
Влахович:
- О, ты выжил после того как тебе на лицо сел слон!? Почти без последствий выражение лица.
- О, 80 миллионов евро!
Влахович:
- О, ты выжил после того как тебе на лицо сел слон!? Почти без последствий выражение лица.