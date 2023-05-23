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Игрок «Эмполи» подколол Влаховича по поводу трансферной стоимости

вчера, 14:17
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи4 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Эмполи» крупно обыграл «Ювентус» в матче Серии А (4:1).

В этом поединке принял участие нападающий туринцев Душан Влахович. Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать за серба 80 миллионов евро.

Полузащитник «Эмполи» Лиам Хендерсон язвительно подшутил над Влаховичем по этому поводу, сказав ему во время матча:

О, 80 миллионов евро!

Игрок «Эмполи» подколол Влаховича по поводу трансферной стоимости

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:32
Судя по взгляду на фото. он бесценен)
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:08
Хехе, все правильно. Спорт это еще и психология. Выбить соперника из тонуса и уже играть легче будет.
Zhgoon
Zhgoon ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:07
У него прическа модная. Думали, что следующий Роналду пришел )
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:38
Хендерсон:
- О, 80 миллионов евро!

Влахович:
- О, ты выжил после того как тебе на лицо сел слон!? Почти без последствий выражение лица.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:42
Ну а сам то Лиам на сколько "Лямов" потянет...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:34
А если не получилось, то его ждёт путь "Вальверде".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:33
Согласен с этим игроком, с чего это деревянный страйкер, пусть быстрый и с хорошим голевым чутьём, должен стоить 80 миллионов евро?
shlomo
shlomo
вчера в 14:29
Если все получилось без обид и конфликтов, то вполне хорошо "подколол"...:)))
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