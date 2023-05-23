Игрок «Эмполи» подколол Влаховича по поводу трансферной стоимости

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вчера, 14:17

«Эмполи» крупно обыграл «Ювентус» в матче Серии А (4:1).

В этом поединке принял участие нападающий туринцев . Ранее сообщалось, что «Челси» готов отдать за серба 80 миллионов евро.

Полузащитник «Эмполи» язвительно подшутил над Влаховичем по этому поводу, сказав ему во время матча: