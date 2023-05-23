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Брат Роналду обвиняется в подделке футболок «Ювентуса»

вчера, 18:09

Прокуратура Турина отправляет в суд Уго душ Сантуша Авейру, старшего брата Криштиану Роналду. Проводится оценка подделки 13 000 черно-белых рубашек.

Старший брат Роналду обвиняется в мошенничестве в отношении туринской компании Pegaso, с которой у него был договор на создание футболок CR7 Juve. Судебный процесс начался в 2019 году, но теперь прокурор Турина закрыл расследование, отправив брата португальского чемпиона под суд по обвинению в подделке более 13 тысяч черно-белых футболок с именем и номером Роналду.

Слушание состоится 20 июня, на нем предстоит установить, был ли обман в отношении Pegaso или нет. Футболки, сначала изготовленные, а затем признанные поддельными, стали главными фигурантами гражданского дела, потому что они не соответствуют оригинальным, произведенным Adidas.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:24
Неплохо братья на Ювентусе заработали.До сих пор другие разгребают
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:14
Живут по принципу, много денег не бывает
Пепс
Пепс
вчера в 22:04, ред.
Гы гы гы... Ржака бл.. 😂😂😂😂😂
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:36
Помощь Рона впрок не пойдёт. Хапуги учитывают не сколько хапнули, а сколько ещё могут хапнуть. Сколько получили им не приносит столько радости, сколько огорчения от того сколько упустили.
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:46
Как-то, по ТВ показали программу посвящённую творчеству Гайдая и там все эти моменты, про которые вам написал Байкал рассказывали.
собакин6762
собакин6762
вчера в 19:59
Видно братан совсем совесть потерял !
adekvat
adekvat
вчера в 19:29
Надо было написать фамилию с ошибкой, как Китайцы абибас писали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:28
У родного брата зарплата 16 млн евро в месяц....мог бы и помочь....по родственному....
Я думал там все родственники даже слова такого не слышали..."работа"....
А они оказывается ещё и промышляют....чёрно-белым ширпотребом...))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:23
Не брат ты мне... Ну и далее по тексту .. Хе..
Байкал-38
Байкал-38 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
Извините, но для меня это странный вопрос.
Наверное живу давно уже и люблю советский кинематограф.
Гайдай кстати мой земляк.
Про синагогу это первоначальный вариант, не пропустила цензура, вот и появилась фраза про любовницу.
У Гайдая очень много не пропускала цензура, а порой Гайдай шёл на хитрость и намеренно вставлял провокационные фразы и эпизоды, которые точно уберут из фильма, ради сохранения других моментов.

P.S. Да ещё, Мордюкова отказалась переозвучивать эту фразу и по мимике и губам можно увидеть, что она говорит именно про синагогу, а про любовницу уже говорит пародистка.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:45
А брат не может щить футболку с именем братом?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:45
Справедливость восторжествовала, спасибо
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:43
Отсидит срок из-за футболок, вообще в это время табу на слово Ювентус, черные делишки связанные с этим словом.
Elliada
Elliada
вчера в 18:37
Тысячи детей Азии останутся без работы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:35
Изменили значение заголовка при переводе, в оригинале "Брат Роналду обвинён в мошенничестве" просто.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:34
Чушь какая-то, а при чём здесь сам Рон . Если это делал якобы его старший брат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:33, ред.
Я как бы не понимаю, может, модераторы Соккера мне прокомментируют, почему в тексте ничего нет про Роналду (как мошенника), а в заголовке есть? В переводе с итальянского источника заголовок звучит как "Брат Роналду обвинён в мошенничестве", просто в силу их языка это пишется как "Роналду, брат обвинен в мошенничестве" (и значит примерно "Новости про Роналду, его брат обвинён в мошенничестве"), "и" вы добавили от себя.
Futurista
Futurista
вчера в 18:28
Тот кто носит адидас тот туринский Pegas...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:19
Всех денег не украсть
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:18
Вот же додумались
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:16, ред.
Кстати не удивлюсь, что гей-нарцисс ещё и к наркотикам может быть причастным и тайно посещать синагогу.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:13
Это всё жадность семейки Роналду.
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