Брат Роналду обвиняется в подделке футболок «Ювентуса»

Прокуратура Турина отправляет в суд Уго душ Сантуша Авейру, старшего брата Криштиану Роналду. Проводится оценка подделки 13 000 черно-белых рубашек.
Старший брат Роналду обвиняется в мошенничестве в отношении туринской компании Pegaso, с которой у него был договор на создание футболок CR7 Juve. Судебный процесс начался в 2019 году, но теперь прокурор Турина закрыл расследование, отправив брата португальского чемпиона под суд по обвинению в подделке более 13 тысяч черно-белых футболок с именем и номером Роналду.
Слушание состоится 20 июня, на нем предстоит установить, был ли обман в отношении Pegaso или нет. Футболки, сначала изготовленные, а затем признанные поддельными, стали главными фигурантами гражданского дела, потому что они не соответствуют оригинальным, произведенным Adidas.
Я думал там все родственники даже слова такого не слышали..."работа"....
А они оказывается ещё и промышляют....чёрно-белым ширпотребом...))
Я думал там все родственники даже слова такого не слышали..."работа"....
А они оказывается ещё и промышляют....чёрно-белым ширпотребом...))
Наверное живу давно уже и люблю советский кинематограф.
Гайдай кстати мой земляк.
Про синагогу это первоначальный вариант, не пропустила цензура, вот и появилась фраза про любовницу.
У Гайдая очень много не пропускала цензура, а порой Гайдай шёл на хитрость и намеренно вставлял провокационные фразы и эпизоды, которые точно уберут из фильма, ради сохранения других моментов.
P.S. Да ещё, Мордюкова отказалась переозвучивать эту фразу и по мимике и губам можно увидеть, что она говорит именно про синагогу, а про любовницу уже говорит пародистка.
Наверное живу давно уже и люблю советский кинематограф.
Гайдай кстати мой земляк.
Про синагогу это первоначальный вариант, не пропустила цензура, вот и появилась фраза про любовницу.
У Гайдая очень много не пропускала цензура, а порой Гайдай шёл на хитрость и намеренно вставлял провокационные фразы и эпизоды, которые точно уберут из фильма, ради сохранения других моментов.
P.S. Да ещё, Мордюкова отказалась переозвучивать эту фразу и по мимике и губам можно увидеть, что она говорит именно про синагогу, а про любовницу уже говорит пародистка.
https://youtu.be/MTzf3Y_-8qQ