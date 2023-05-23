Брат Роналду обвиняется в подделке футболок «Ювентуса»

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вчера, 18:09

Прокуратура Турина отправляет в суд Уго душ Сантуша Авейру, старшего брата . Проводится оценка подделки 13 000 черно-белых рубашек.

Старший брат Роналду обвиняется в мошенничестве в отношении туринской компании Pegaso, с которой у него был договор на создание футболок CR7 Juve. Судебный процесс начался в 2019 году, но теперь прокурор Турина закрыл расследование, отправив брата португальского чемпиона под суд по обвинению в подделке более 13 тысяч черно-белых футболок с именем и номером Роналду.

Слушание состоится 20 июня, на нем предстоит установить, был ли обман в отношении Pegaso или нет. Футболки, сначала изготовленные, а затем признанные поддельными, стали главными фигурантами гражданского дела, потому что они не соответствуют оригинальным, произведенным Adidas.