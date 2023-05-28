Терзич считает несправедливым, что «Боруссия» упустила чемпионство

Тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич считает несправедливым то, что его команда упустила чемпионский титул в Бундеслиге. В последней игре сезона дортмундцы не смогли обыграть «Майнц» (2:2) и позволили «Баварии» стать чемпионом.

Надеюсь, вы понимаете, что я не могу дать вам самый аналитический анализ. Мы очень этого хотели, весь город, весь стадион. Мы много работали, чтобы получить первое место, у нас был отличный шанс. Это дерьмо. Когда вы видите парней, лежащих на земле, когда вы видите, как они сидят в раздевалке, когда вы видите пустоту, всё это кажется несправедливым.