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Терзич считает несправедливым, что «Боруссия» упустила чемпионство

вчера, 04:36

Тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич считает несправедливым то, что его команда упустила чемпионский титул в Бундеслиге. В последней игре сезона дортмундцы не смогли обыграть «Майнц» (2:2) и позволили «Баварии» стать чемпионом.

Надеюсь, вы понимаете, что я не могу дать вам самый аналитический анализ. Мы очень этого хотели, весь город, весь стадион. Мы много работали, чтобы получить первое место, у нас был отличный шанс. Это дерьмо. Когда вы видите парней, лежащих на земле, когда вы видите, как они сидят в раздевалке, когда вы видите пустоту, всё это кажется несправедливым.

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Перевод с bulinews.com
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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:20
Кризисная Бавария смогла в нужный момент собраться и сделать результат, а Дортмунд, который был на хорошем ходу, провалил матч. Как это назвать, перегорели? Не думаю, просто планы Бога лучше, чем планы Терзича и всей Германии вместе взятых…
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:35
Конечно,не справедливо,виновата Бавария!! Боруссия обязана ,была стать чемпионом бундеслиги,в этом году!!!!
ДСА
ДСА
вчера в 05:11
Всё очень справедливо. Боруссия просто провалила игру и не заслужила чемпионство.
adekvat
adekvat
вчера в 05:07
Сами виноваты, все справедливо. За чемпионство бится надо, а не выходить на поле уже с тарелкой в голове.
Варвар7
Варвар7
вчера в 04:41
Боруссии в упущенном чемпионстве, кроме себя, винить не кого...
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