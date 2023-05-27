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Слуцкий не получит медаль Первой лиги

вчера, 17:41

«Рубин» не передаст экс-тренеру команды Леониду Слуцкому медаль Первой лиги. Казанцы могут выиграть турнир.

Команда ещё не начала формировать список из 40 награждаемых, однако Слуцкий вряд ли будет в этом списке, поскольку под его руководством коллектив вылетел из РПЛ. Ранее тренер заявил, что «Рубин» должен будет передать ему медаль, поскольку в течение 19 матчей наставник руководил составом, но награждаемых определяет сам клуб.

Как минимум серебряные медали Первой лиги по итогам текущего сезона «Рубин» уже себе обеспечил.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:45
Во всем виноват Слуцкий !
cska1948
cska1948
вчера в 21:28
Рубин просто обязан включить Слуцкого в этот список за то, что тот вовремя ушел из команды. Не уйди Слуцкий, то этот список вряд-ли пришлось составлять.
Ironigor
Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:12
Он оптимист, он празднует всегда !))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:10
А он, наверное, уже праздновать начал)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:31
Медаль, как лучшему из лучших по ушатыванию команды. Лёня-разрушитель.
112910415
112910415
вчера в 18:23
Странно это всё
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:23
Ему нужно подарить губозакатыватель
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:21
Слуцкий заслужил ожерелье из пельменей
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:19
Это что, шутка?
by26b7n7fht3
by26b7n7fht3
вчера в 18:17
Какая-то гнилая тема
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 18:09
Ну, так нельзя,
DaslerU
DaslerU
вчера в 18:00
Зачем ему железяка? Вот если бы премию денежную дали....
ДСА
ДСА
вчера в 17:56
Господи, ну подарите ему медальку. Работал же....
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