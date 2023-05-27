Слуцкий не получит медаль Первой лиги

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вчера, 17:41

«Рубин» не передаст экс-тренеру команды медаль Первой лиги. Казанцы могут выиграть турнир.

Команда ещё не начала формировать список из 40 награждаемых, однако Слуцкий вряд ли будет в этом списке, поскольку под его руководством коллектив вылетел из РПЛ . Ранее тренер заявил, что «Рубин» должен будет передать ему медаль, поскольку в течение 19 матчей наставник руководил составом, но награждаемых определяет сам клуб.

Как минимум серебряные медали Первой лиги по итогам текущего сезона «Рубин» уже себе обеспечил.