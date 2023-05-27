Холанд — лучший игрок сезона в АПЛ

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вчера, 13:56

Нападающий «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона в Английской Премьер-Лиге.

Норвежец забил 36 голов в текущей кампании, став абсолютным рекордсменом за всю историю турнира. Форвард побил общий рекорд, ранее установленный Аланом Ширером и Энди Коулом (34 забитых мяча при системе с 22 клубами и 42 турами), а также превзошёл достижение Мохамеда Салаха в сезоне 2017/18 (32 гола).

Всего в этом сезоне Эрлинг отличился 52 раза во всех турнирах, по этому показателю в Англии он уступает только Дикси Дину, у которого было 63 мяча за «Эвертон» в сезоне 1927/28.

Претендентами на награду также были Кевин Де Брюйне, Харри Кейн, Мартин Эдегор, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Киран Триппьер.