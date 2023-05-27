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Холанд — лучший игрок сезона в АПЛ

вчера, 13:56

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона в Английской Премьер-Лиге.

Норвежец забил 36 голов в текущей кампании, став абсолютным рекордсменом за всю историю турнира. Форвард побил общий рекорд, ранее установленный Аланом Ширером и Энди Коулом (34 забитых мяча при системе с 22 клубами и 42 турами), а также превзошёл достижение Мохамеда Салаха в сезоне 2017/18 (32 гола).

Всего в этом сезоне Эрлинг отличился 52 раза во всех турнирах, по этому показателю в Англии он уступает только Дикси Дину, у которого было 63 мяча за «Эвертон» в сезоне 1927/28.

Претендентами на награду также были Кевин Де Брюйне, Харри Кейн, Мартин Эдегор, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Киран Триппьер.

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Все комментарии
Johnes
Johnes
вчера в 20:20
Хааланд красавец!
lobsterdam
lobsterdam ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 17:17
Таки отдайте ему, в чем проблема? Хоть он в АПЛ и не играет, но это не важно!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:14
Этот сезон не показательный, т.к. такие гранды как Челси, ТТХ и ЛФК да и МЮ были не в порядке, все эти клубы штормило весь сезон, чего стоит хотя бы 12место Челси, ТТХ без еврокубков, и т.п. То есть при отсутствии конкуренции со стороны этих клубов говорить об успехах того же Холанда всерьез не приходится. Ему просто повезло в этом сезоне играть в проходном дворе с детским садом.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:48
я бы отдал Месси все таки эту награду
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
Согласен...в топку...
А то индивидуальные показатели некоторых волнуют больше командных....
Некоторые даже волосы умудряются подставлять под летящий в ворота мяч на ЧМ ....чтоб улучшить частную статистику.))
Как в песне поётся "великолепная пятерка и вратарь"....а не "Валера,Слава,Боря,Миша,Петя и Третьяк"........

Индивидуализм - это буржуазно-капиталистические происки....
Если на заводе 18 профессий - как выбрать лучшего работника завода??
Да никак...потому что то глупость...
И слесарь Иванов выпускающий 18 подшипников в минуту и младший научный сотрудник КБ завода сконструировавший подшипниковский участок однаково полезны....и дарить одному из них грамоту или вымпел...не очень справедливо по отношению к другому ......
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:19
Сложно было ему не отдать награду за такой мощный сезон…
Либо он, либо КДБ. Оба красавцы!
Если МС выиграет ЛЧ, надеюсь там отдадут бельгийцу.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:10
Рад за него. Молодец. Но вы заметили, что Альваресу меньше времени нужно, чтобы отличиться голом после того, как выйдет на поле...Что касается самой Сити, в целом, это всё таки командный клуб. Где-то Холанд, где-то Де Брейне, где-то Грилиш, где-то Бруно свою лепту носят в победы Сити, и даже Кайл Уокер и неизвестный Аканджи выполняет огромную работу в защите
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:56
Тогда надо и все ЗМ отменить, золотые, сер., и бр., бутсы тоже.
Индивидуальные призы необходимы, хотябы в качестве поощрения и заслуг.
Capral
Capral
вчера в 15:52
Ну, с лучшим игроком- давно всё понятно. А кто худший тренер, интересно было бы узнать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:46, ред.
В командном виде спорта вручать индивидуальные призы вообще вещь не совсем правильная, может условный Кейн в Сити 90 голов в сезоне забил бы.

Но МС и так был напичкан более чем на млрд, Холанда и не брали как игрообразующую единицу, хотели "забиваку" - получите, колотит столько что считать не успевают, а остальное всё диванная философия.

Всё-таки вещи надо различать, так везде - есть умные фильмы, а есть фильмы с наибольшей кассой, и те и другие достойны наверное своих наград.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:20
Голы Холланда не были важными в этом сезоне, да забивал когда громили соперников, в лч он так сильно не помог Сити дойти до финала. Когда у тебя в команде КДБ который раздаёт голевые, тот же Альварес будь в основе забил бы 20 голов не менее. Тот же Сити как и прошлогодний без Холланда.
adrianes
adrianes
вчера в 15:20
скорее лучший бомбардир,нежели лучший игрок.Какой-то он прямолинейный,габаритный,мощный,настырный,но не изящный,созидательный,ведущий....Одним словом лось.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:19
Последнее очень важно... Очень... Для его будущей карьеры ..
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 15:09
В этих 36 голах его персональных заслуг минимум, из ничего не создавал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:04
Холанд..значит Холанд....
Люди разбираются в футболе..коль им доверяют премии вручать...
А Де Брюйне лучший среди рыжих, орущих на лысых "Заткнись уже"........
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 14:48
У многих были иные варианты.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:42
А разве у кого то были иные варианты? Игрок в своем дебютном сезоне стал лучшим бомбардиром в АПЛ. Также он побил рекорд за всю историю АПЛ забивший 36 мячей плюс ещё есть матч. В ЛЧ он также является лучшим бомбардиром. Его команда в этом сезоне по силам сделать требл. Сезон удался на славу во всех аспектах!
drug01
drug01 ответ dok66 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:36
Действительно заслужил своей игрой и пока скромный
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:29
КДБ больше достоин... А до рекорда Месси ему как до Луны : 50+19 в 11/12...
Elliada
Elliada
вчера в 14:15
Холанну дали награду за рекорд по голам, но я бы не назвал его лучшим. Как по мне, награду заслужил Кевин Де Брюйне. Бельгиец настоящий лидер и ключевой игрок Сити. Если убрать Холанна, Сити мало что потеряет, а без КДБ будет хуже.

Если сравнивать прошлый сезон Сити в АПЛ и этот, то Сити немного стал хуже. В прошлом сезоне без Холанна Сити набрал 93 очка, в этом, если выиграют последнюю игру, то наберут 92 очка. В прошлом сезоне Сити забил 99 голов, в этом - 94 гола + 1 игра в запасе. Как видно из этих цифр, Холанн не усилил Сити, результаты примерно одинаковые. Это Сити выиграл для Холанна АПЛ и индивидуальные награды.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:12
Вот такой дебютный сезон у человека робота в АПЛ 🔝
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:11
Интересно, что при этом МС выиграл бы АПЛ и без Холанда, скорее всего, а вот без Эдегора "Арсенал" был бы месте на пятом))
vyh5q6cqu73j
vyh5q6cqu73j
вчера в 13:58
В принципе это справедливо, других там так не видно
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