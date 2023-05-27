Холанд — лучший игрок сезона в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком сезона в Английской Премьер-Лиге.
Норвежец забил 36 голов в текущей кампании, став абсолютным рекордсменом за всю историю турнира. Форвард побил общий рекорд, ранее установленный Аланом Ширером и Энди Коулом (34 забитых мяча при системе с 22 клубами и 42 турами), а также превзошёл достижение Мохамеда Салаха в сезоне 2017/18 (32 гола).
Всего в этом сезоне Эрлинг отличился 52 раза во всех турнирах, по этому показателю в Англии он уступает только Дикси Дину, у которого было 63 мяча за «Эвертон» в сезоне 1927/28.
Претендентами на награду также были Кевин Де Брюйне, Харри Кейн, Мартин Эдегор, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Киран Триппьер.
Если сравнивать прошлый сезон Сити в АПЛ и этот, то Сити немного стал хуже. В прошлом сезоне без Холанна Сити набрал 93 очка, в этом, если выиграют последнюю игру, то наберут 92 очка. В прошлом сезоне Сити забил 99 голов, в этом - 94 гола + 1 игра в запасе. Как видно из этих цифр, Холанн не усилил Сити, результаты примерно одинаковые. Это Сити выиграл для Холанна АПЛ и индивидуальные награды.
Если сравнивать прошлый сезон Сити в АПЛ и этот, то Сити немного стал хуже. В прошлом сезоне без Холанна Сити набрал 93 очка, в этом, если выиграют последнюю игру, то наберут 92 очка. В прошлом сезоне Сити забил 99 голов, в этом - 94 гола + 1 игра в запасе. Как видно из этих цифр, Холанн не усилил Сити, результаты примерно одинаковые. Это Сити выиграл для Холанна АПЛ и индивидуальные награды.
Но МС и так был напичкан более чем на млрд, Холанда и не брали как игрообразующую единицу, хотели "забиваку" - получите, колотит столько что считать не успевают, а остальное всё диванная философия.
Всё-таки вещи надо различать, так везде - есть умные фильмы, а есть фильмы с наибольшей кассой, и те и другие достойны наверное своих наград.
Но МС и так был напичкан более чем на млрд, Холанда и не брали как игрообразующую единицу, хотели "забиваку" - получите, колотит столько что считать не успевают, а остальное всё диванная философия.
Всё-таки вещи надо различать, так везде - есть умные фильмы, а есть фильмы с наибольшей кассой, и те и другие достойны наверное своих наград.