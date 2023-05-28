Гальтье считает, что заслужил остаться в ПСЖ ещё на сезон

Главный тренер ПСЖ после ничьей со «Страсбуром» (1:1) в 37-м туре чемпионата Франции заявил, что заслуживает остаться на своем посту.

Между тем, что говорят в СМИ , и реальностью, тем, что произошло в этом сезоне, существует большая разница. Да, я думаю, что заслуживаю того, чтобы остаться в ПСЖ ещё на один сезон. Я знал, как держаться в трудные времена, на личном и профессиональном уровне. Мы чемпионы Франции. Катастрофический сезон для ПСЖ — это, когда ПСЖ не чемпион. Да, я чувствую, что заслуживаю продолжения.