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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье считает, что заслужил остаться в ПСЖ ещё на сезон

сегодня, 03:01

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье после ничьей со «Страсбуром» (1:1) в 37-м туре чемпионата Франции заявил, что заслуживает остаться на своем посту.

Между тем, что говорят в СМИ, и реальностью, тем, что произошло в этом сезоне, существует большая разница. Да, я думаю, что заслуживаю того, чтобы остаться в ПСЖ ещё на один сезон. Я знал, как держаться в трудные времена, на личном и профессиональном уровне. Мы чемпионы Франции. Катастрофический сезон для ПСЖ — это, когда ПСЖ не чемпион. Да, я чувствую, что заслуживаю продолжения.

Парижская команда 11-й раз в истории выиграла чемпионат Франции и стала рекордсменом по чемпионствам в высшем дивизионе страны.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:13
Провалил сезон. В Европе ничего не добился. Надо его менять.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:31, ред.
А, чего только один , сезонов пять ещё поработать смело можно...)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 03:12
В Наср... Там будешь делать их "чемпионами"... Заслужил . Хе..
Гость
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