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Директор «Лутона» пошутил на тему использования призовых за выход в АПЛ

вчера, 09:23

«Лутон Таун» вышел в Английскую Премьер-Лигу после победы в финале плей-офф Чемпионшипа над «Ковентри Сити» (1:1, 6:5 по пенальти).

Команда отпраздновала промоушн с музыкой, танцами и шампанским. Исполнительный директор «шляпников» Гэри Суит пошутил на тему применения 170 млн фунтов, положенных клубу за победу в плей-офф турнира, сказав, что большая часть средств пойдёт на оплату счёта в баре после празднования победы.

Полузащитник Пелли Раддок, отметившийся уникальным достижением, дал свой комментарий после успеха:

Вечеринка сегодня вечером, также она будет завтра, продолжится в понедельник, вторник, среду. Она будет каждый день, а в четверг пройдёт в Вегасе. Вы увидите, как мы будем наслаждаться этим. Всё это для фанатов.

Коллектив также поддержал своего капитана Тома Локайера, который потерял сознание на 12-й минуте финальной встречи. Его семья в соцсетях сообщила о том, что с игроком всё в порядке.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:15
Не хило они покушали, да и призовые какие-то немеренные.
68wzwaaavts3
68wzwaaavts3
вчера в 11:56
Всё призовые уйдут на празднование, а после Лас-Вегаса в минуса
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:54, ред.
А кто сделал вывод что он пошутил???
Учитывая что "шляпники" сделали это впервые....гулянка наверное и впрямь будет нехилая....

Городок маленький....180 тысяч...
Это почти по тысяче фунтов на нос.....можно и разгуляться..))
drug01
drug01 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 09:45
Они это заслужили! А гулять всегда интересно!
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:41
Нормально они гудеть будут все эти дни, праздновать выход в АПЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:33
Ничего себе, вы фестиваль устроили !))
Ещё останется в Голландию заскочить, за сыром ... !)))
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