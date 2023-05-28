Директор «Лутона» пошутил на тему использования призовых за выход в АПЛ

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вчера, 09:23

«Лутон Таун» вышел в Английскую Премьер-Лигу после победы в финале плей-офф Чемпионшипа над «Ковентри Сити» (1:1, 6:5 по пенальти).

Команда отпраздновала промоушн с музыкой, танцами и шампанским. Исполнительный директор «шляпников» Гэри Суит пошутил на тему применения 170 млн фунтов, положенных клубу за победу в плей-офф турнира, сказав, что большая часть средств пойдёт на оплату счёта в баре после празднования победы.

Полузащитник Пелли Раддок, отметившийся уникальным достижением, дал свой комментарий после успеха:

Вечеринка сегодня вечером, также она будет завтра, продолжится в понедельник, вторник, среду. Она будет каждый день, а в четверг пройдёт в Вегасе. Вы увидите, как мы будем наслаждаться этим. Всё это для фанатов.

Коллектив также поддержал своего капитана Тома Локайера, который потерял сознание на 12-й минуте финальной встречи. Его семья в соцсетях сообщила о том, что с игроком всё в порядке.