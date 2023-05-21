Эллардайс попытался «подкупить» арбитра во время матча

«Вест Хэм» победил «Лидс» в матче АПЛ (3:1).
Поединок запомнился ярким эпизодом с участием главного тренера «павлинов» Сэма Эллардайса. На 25-й минуте встречи наставник заметил на границе технической зоны купюру достоинством 5 фунтов стерлингов. Рулевой в шутку предложил ее четвертому арбитру Эндрю Мэдли. Судья в шутку оттолкнул Эллардайса, попросив его вернуться в свою зону.
После этого Сэм попытался отдать деньги помощнику Карлу Робинсону, но тот тоже отказался. Рулевой рассмеялся и положил купюру в карман.