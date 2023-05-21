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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2022/2023

Эллардайс попытался «подкупить» арбитра во время матча

вчера, 18:48
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Вест Хэм» победил «Лидс» в матче АПЛ (3:1).

Поединок запомнился ярким эпизодом с участием главного тренера «павлинов» Сэма Эллардайса. На 25-й минуте встречи наставник заметил на границе технической зоны купюру достоинством 5 фунтов стерлингов. Рулевой в шутку предложил ее четвертому арбитру Эндрю Мэдли. Судья в шутку оттолкнул Эллардайса, попросив его вернуться в свою зону.

После этого Сэм попытался отдать деньги помощнику Карлу Робинсону, но тот тоже отказался. Рулевой рассмеялся и положил купюру в карман.

Эллардайс попытался «подкупить» арбитра во время матча

Эллардайс попытался «подкупить» арбитра во время матча

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 23:00
)
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:23
Дисквалифицируют за оскорбление судьи взяткой в особо мелких размерах )
Igo0rek
Igo0rek ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:12
У нас бы где-нибудь во второй лиге арбитр бы взял со словами: "О, на метро хватит!"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:53
Дичь какаято,за это можно и на дискву угореть!
memphis
memphis
вчера в 19:53
Даже на Сутормина не хватит
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:31
На такую мелочь никто не ведётся.
Гость
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