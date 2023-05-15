Экс-игрок «Арсенала»: «Я поверил, что переместился в будущее на 2 года»

Бывший игрок «Арсенала» рассказал, как его заставили поверить в перемещение во времени. Экс-футболист думал, что переместился из 1997 в 1999 год.

Думаю, это один из лучших розыгрышей в истории. Я реально поверил что переместился в будущее на 2 года. После этого в Швеции надо мной смеялись, никто не мог понять, как я умудрился поверить в это! Но исполнение этой шутки было на высоте.

Я помню двух «ученых», которые находились в самолете и обсуждали перемещения во времени. Самолет в это время то поднимался, то снижался. Сейчас мне смешно, но тогда было очень страшно. Они реально договорились о том, чтобы в течение всего полета в Стокгольм нас сопровождали истребители. Мы слышали обо всем происходящем по радио: «Где вы были? Радар смог показать вас лишь сейчас».

Я просто подумал: «Какого черта тут происходит?» Я вошел в кабину пилота и попросил его ответить на сообщения пилота истребителя. Он приказал мне вернуться и пристегнуть ремень безопасности.

Они ранее так разыграли какого-то канадца, ему потом пришлось ходить к психологу. Наш самолет сел, после чего нас встретили другие «ученые», которые стали задавать вопросы. Они хотели узнать, где мы были все это время. Ужасное чувство. Мы думали, что погибли. Когда мы приземлились, узнали, что для нас устроили похороны и все такое, потому что, очевидно, предполагалось, что мы умерли. Кстати, этот розыгрыш продолжался два дня. Это была не просто небольшая шутка.

Они показывали нам газеты, которые были ненастоящими, в них говорилось о сумасшедших вещах. Они сказали нам, что Норвегия выиграла Кубок мира в 1998 году. Из двух дней, которые мы провели в этом розыгрыше, они сократили все до одного часа для телевидения. В этой истории было еще столько всего. Конечно, я был так рад, когда парень, Леннарт Сван, наконец-то появился, чтобы сказать нам, что все это был розыгрыш. Я чувствовал себя так, будто у меня со спины свалился рюкзак, полный камней, я испытал такое облегчение.

Я не мог в это поверить. Конечно, я был счастлив, но еще полчаса после этого я чувствовал себя просто нелепо, даже подумать страшно, что я летел на два года в будущее. Но в течение многих лет после этого я злился на все это, потому что стал посмешищем в Швеции. Мне это совсем не нравилось.

Вот почему, когда меня спросили, могут ли они продать все это на DVD, я запретил им. Позже мне сказали, что обычный бюджет на один трюк составляет 10 000 фунтов стерлингов, а этот — 200 000 фунтов. Им пришлось заплатить за истребители, работу аэропорта и все остальное. Это была самая большая постановка, когда-либо сделанная в Швеции в плане розыгрышей. Я так и не узнал, почему они решили разыграть именно меня. Наверное, я слишком доверчивый парень, меня легко обмануть, наивный, называйте как хотите.

Это один из самых умных розыгрышей в истории.