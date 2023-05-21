Янг пошутил над перспективами «Ливерпуля» сыграть в Лиге чемпионов

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вчера, 22:50

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче АПЛ (1:1).

Этот результат может помешать «красным» попасть в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона, команда рискует не принять участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. На 4-й строчке сейчас находится «Манчестер Юнайтед», у которого 69 очков после 36 игр.

Защитник «вилланов» , ранее выступавший за «дьяволов», подшутил над «Ливерпулем» по этому поводу. Футболист опубликовал пост Sky Sports, на видео Гари Невилл и Джейми Каррагер обсуждают гонку за места в ЛЧ . Янг добавил комментарий: