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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2022/2023

Янг пошутил над перспективами «Ливерпуля» сыграть в Лиге чемпионов

вчера, 22:50
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче АПЛ (1:1).

Этот результат может помешать «красным» попасть в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона, команда рискует не принять участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. На 4-й строчке сейчас находится «Манчестер Юнайтед», у которого 69 очков после 36 игр.

Защитник «вилланов» Эшли Янг, ранее выступавший за «дьяволов», подшутил над «Ливерпулем» по этому поводу. Футболист опубликовал пост Sky Sports, на видео Гари Невилл и Джейми Каррагер обсуждают гонку за места в ЛЧ. Янг добавил комментарий:

Все пошло не по плану, ой.

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Все комментарии
Fghhhij
Fghhhij
сегодня в 11:00
Ливерпуль отскочил. Жаль Виллу
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 10:17
Ну было бы не справедливо, если бы Ливер, проведя кошмарный сезон еще и в ЛЧ запрыгнул бы на шару. Еще обиднее тот факт, что он опередил бы кого-то из пары Ньюкасл - Ман. Юнайдет, клубы, проведшие великолепные сезоны(понимаю, если поклонники МЮ затянут песню про чемпионство в каждом сезоне, но нужно смотреть правде в глаза).
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:21
Ливерпуль действительно трясёт весь сезон .
Гость
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