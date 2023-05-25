В Кубке Литвы вратарь организовал курьёзный автогол

В матче Кубка Литвы между «Кауно Жальгирисом» и «Жальгирисом» (3:0) был забит курьёзный автогол.
Вратарь гостей, пытаясь выбить мяч, попал в защитника, от которого мяч залетел в ворота.
В матче Кубка Литвы между «Кауно Жальгирисом» и «Жальгирисом» (3:0) был забит курьёзный автогол.
Вратарь гостей, пытаясь выбить мяч, попал в защитника, от которого мяч залетел в ворота.
Только в марте 2019 года было принято изменение, которое позволяло разыгрывать удар от ворот в штрафной.
По правилам до 2019 года попросили бы перебить и гол не засчитали бы.
Только в марте 2019 года было принято изменение, которое позволяло разыгрывать удар от ворот в штрафной.
По правилам до 2019 года попросили бы перебить и гол не засчитали бы.