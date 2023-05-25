В Кубке Литвы вратарь организовал курьёзный автогол

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вчера, 11:51

В матче Кубка Литвы между «Кауно Жальгирисом» и «Жальгирисом» (3:0) был забит курьёзный автогол.

Вратарь гостей, пытаясь выбить мяч, попал в защитника, от которого мяч залетел в ворота.