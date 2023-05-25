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В Кубке Литвы вратарь организовал курьёзный автогол

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ga9nu4dymkb2
ga9nu4dymkb2
вчера в 14:02
Это явно наигранная долгими тренировками комбинация
bvx353u8fk55
bvx353u8fk55
вчера в 13:14
А ведь до 2019 подобных голов быть не могло.
Только в марте 2019 года было принято изменение, которое позволяло разыгрывать удар от ворот в штрафной.
По правилам до 2019 года попросили бы перебить и гол не засчитали бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:57
Таких голов на ютюбе целый вагон !
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