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Футболист «Аякса» ударил фаната «Твенте»

вчера, 12:31
ТвентеЛоготип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)3 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Твенте» обыграл «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов (3:1).

После поединка гости вышли к клубному автобусу, там их встретили фанаты хозяев. Один из болельщиков оскорбил нападающего амстердамцев Брайана Бробби. Полузащитник команды Стевен Бергейс ударил нарушителя. Позднее хавбек принес извинения:

Я сожалею о своем поступке, не нужно было этого делать. После каждого выездного матча у автобуса в наш адрес сыплются оскорбления, мы находим время раздавать автографы тем болельщикам, которые просят об этом.

Я уже привык к такому, но люди считают, что говорить можно всё. Моя реакция ничего не доказывает, не спорю. Это плохо, я должен подавать пример, будучи игроком «Аякса».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:27
Болельщик тоже не в обиде, получил по сопатке от известной личности. Ещё может и в суд на него подаст...
u6up7k45d6dh
u6up7k45d6dh
вчера в 13:23
Как бы не было обидно, но эмоции надо контролировать
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:59
Получается сначала дал в "тыкву", а потом подумал и извинился...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:59
Некоторые болельщики просто нуждаются в стационаре, даже на трезвую голову....
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