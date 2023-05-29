Футболист «Аякса» ударил фаната «Твенте»

«Твенте» обыграл «Аякс» в матче чемпионата Нидерландов (3:1).

После поединка гости вышли к клубному автобусу, там их встретили фанаты хозяев. Один из болельщиков оскорбил нападающего амстердамцев . Полузащитник команды ударил нарушителя. Позднее хавбек принес извинения:

Я сожалею о своем поступке, не нужно было этого делать. После каждого выездного матча у автобуса в наш адрес сыплются оскорбления, мы находим время раздавать автографы тем болельщикам, которые просят об этом.

Я уже привык к такому, но люди считают, что говорить можно всё. Моя реакция ничего не доказывает, не спорю. Это плохо, я должен подавать пример, будучи игроком «Аякса».