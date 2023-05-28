Сенсационного новичка АПЛ ненавидят в Англии. Одна из причин в неонацистах

1685273564

вчера, 14:32

Британцы бурчат и ждут «самый слабый сезон».

Дефицит больших имен не значит слабость

Конечно, «Лестер», «Лидс», «Саутгемптон» и «Эвертон» известнее для мировой и английской публики, чем «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон». Особенно последний клуб, ведь вчера поднялся в АПЛ впервые в истории. Но кто виноват, что «Уотфорд» и «Бирмингем» не проделали путь «Ковентри» и «Лутона» в финал плей-офф на «Уэмбли»? Теперь все посмеиваются, оценивая арену новичка АПЛ . Стадион «Кенилворт Роуд» построен в 1905 году, это сооружение на 10 356 зрителей с заходом на гостевую трибуну через двор между жилых домов.

Но какая разница, как выглядит стадион, если команда реализует свой потенциал? У «Тоттенхэма» огромная современная арена, а футбол куда хуже, чем условия для развития клуба. «Лутон» приостановил возведение нового стадиона из-за пандемии, но футбольная победа команды ускорит процесс. Год назад обещали открыть арену в 2025-м, сейчас могут ускориться. «Лутон» — клуб трудолюбивых людей, который еще три года назад принадлежал фанатам. Скинулись после падения в пятую лигу, чтобы команда не закрылась.

За девять лет поднялись в АПЛ , хотя еще несколько лет назад были двенадцатыми в Чемпионшипе. При этом постоянно прогрессировали, а теперь создали обыкновенное футбольное чудо на «Уэмбли», в серии пенальти переиграв «Ковентри». Конечно, в АПЛ привыкли к клубам, которые намного богаче. Но многие ли могут похвастаться таким соотношением потраченных денег и набранных очков, как у «Лутона»? Так что болельщикам МЮ и компании не стоит ерничать.

«Брайтон» лишь шесть лет назад поднялся в элиту после трех десятилетий паузы, а теперь тренер Де Дзерби получает комплименты от Гвардиолы, а «чайки» впервые сыграют в Лиге Европы. То, что для глорихантеров «Брентфорд», «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест» недостаточно крутые, не мешает этим клубам быть выше «Эвертона», который тратил на трансферы за последние годы не меньше «Ливерпуля».

«Лутон» озолотился всего за один поединок

Возвращение «старой школы» сделает английский высший дивизион колоритнее. И «Лутон» точно феномен. Даже по меркам Чемпионшипа это бедный клуб. Они позволяли себе примерно столько, сколько и «Ростов». А теперь перешли к уровню «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» благодаря выплатам за подъем в АПЛ . У них теперь всё в порядке, особенно если найдут человека, который грамотно потратит деньги, как «Брайтон».

Правила высшей английской лиги защищают новичков, поскольку все понимают, насколько гранды оторвались в плане финансов. «Шляпники» и другие новоприбывшие получат сотни миллионов евро за несколько лет. Финал «Ковентри» и «Лутона» называли в Англии «самым дорогим матчем в истории». Победитель заберет минимум двести миллионов евро гарантированных выплат, независимо от места в таблице АПЛ , а также судьбы в случае вылета.

Вот только клубу «Лутон», признавая боевитость команды, не желали вчера успехов. Фанаты команды из пригорода Лондона имеют ужасную репутацию. Их ненавидят не только болельщики «Уотфорда», исторического врага и соседа. Город Лутон считают местом для отбросов и преступников, хотя за двадцать минут можно добраться до центра Лондона. Стоит признать, у ненависти есть железные корни. Фанаты «Лутона» часто неонацисты и минимум ультраправые.

Когда в Лутоне начало расти количество мусульман, то участились нападения. Местные жители поддерживали хулиганов, особенно когда те нападали на полицейских. Копов в районах, где половина сидела, а половина сядет, не любят. Также многое о фанатах клуба рассказал миру Брейвик. Психопат, убивший 77 участников молодежного летнего лагеря в Норвегии, восторгался хулиганами из Лутона. На суде Брейвик назвал город «линией фронта в войне ислама и христианства».

Боевитая команда обречена на вылет из АПЛ

Еще недавно бюджет «Лутона» был двадцатым в Чемпионшипе. У них на поле есть Пелли Раддок, который прошел все лиги от пятой до первой с командой – такое случилось впервые в истории. Тренер Роб Эдвардс в сорок лет вписал свое имя в историю английского футбола, но должен понимать, что все главные вызовы впереди. Можно шутить, что потратят 170 миллионов фунтов на поездку в Лас-Вегас, но с лета придется играть против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

В отдельно взятом матче Кубка Англии могли добиться успеха даже против «красных», но на дистанции сезона шансов мало. Такой продуманной структуры, как у «Брайтона» и «Брентфорда», у «Лутона» нет. По средним оценкам, в Чемпионшипе команда была пятой, но проход «Сандерленда» в плей-офф помог первой команде древнего клуба получить свою минуту славы. Однако вместе с комплиментами у работников клуба всплывут также нелицеприятные эпизоды из жизни вокруг.

Если «Лутон» был в управлении фанатов после введения администрации и снятия 30 очков, то спасали ли их криминальные деньги ультраправых болельщиков? Ведь были теракты с погибшими, а ниточки тянулись в пригород Большого Лондона. Вдохновителем нескольких террористов стал известный ирландец из числа хулиганов «Лутона», который выдумал себе английский псевдоним и сто раз менял мнение о разных событиях. Например, был экспертом на российском телевидении.

На футбол его не пускают после избиения обычного фаната сборной Англии в 2019-м. Понятно, что «Лутон» старается дистанцироваться от неонацистов, которые теперь переключились на теории заговора. Но если для любителей футбола за пределами Англии это милая история о бедном, но гордом клубе, то для британских фанатов «Лутон» это клуб ненормальных из ужасного города, который полностью оправдывает свою репутацию. Не «Миллуолл», конечно, но преступлений хватало.