В Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны во время детского матча

В Ростове-на-Дону 30 мая произошло обрушение трибун на спортивном сооружении. Это случилось во время матча между школьными командами Ростова и Батайска.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал происшествие:
Произошло ЧП на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча. По моему поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители. На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей — в тяжёлом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование.
При этом, в паблике пишут, что сегодня было штормовое предупреждение, но устроители соревнований его проигнорировали.
В итоге при небольшой заполненности стойки просто сломались пополам.
Как человеку, у который брат - инженер-проектировщик и который сталкивался много раз с подобными ситуациями в его разборе, уверен, что, как обычно, половина денег на строительство было разворована, нормативные стойки заменены стойками в два раза меньше по диаметру и т.п., которые не выдержали даже минимальной нагрузки, у нас постоянно гибнут люди из-за халатности принимающих.
При этом, в паблике пишут, что сегодня было штормовое предупреждение, но устроители соревнований его проигнорировали.
В итоге при небольшой заполненности стойки просто сломались пополам.
Как человеку, у который брат - инженер-проектировщик и который сталкивался много раз с подобными ситуациями в его разборе, уверен, что, как обычно, половина денег на строительство было разворована, нормативные стойки заменены стойками в два раза меньше по диаметру и т.п., которые не выдержали даже минимальной нагрузки, у нас постоянно гибнут люди из-за халатности принимающих.