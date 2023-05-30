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В Ростове-на-Дону произошло обрушение трибуны во время детского матча

вчера, 19:51

В Ростове-на-Дону 30 мая произошло обрушение трибун на спортивном сооружении. Это случилось во время матча между школьными командами Ростова и Батайска.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал происшествие:

Произошло ЧП на Гребном канале. Порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун во время футбольного матча. По моему поручению на место выехали руководители и специалисты областных ведомств, на месте работают спасатели, медики, правоохранители. На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей — в тяжёлом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование.

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Все комментарии
Илья85
Илья85 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
И самое печальное ,что это нормально и в порядке вещей . Раньше ,в мирное время ,на жто не обращали внимания ,ткперь тем более .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:25
В 2018 году они сделали полную реконструкцию за 800 миллионов рублей, в этом году опять сделали реконструкцию трибун за 24 миллиона и как раз недавно открыли, губернатор успел прочитать речь о том, как хорошо, что ростовские дети теперь могут тренироваться в полном комфорте.

При этом, в паблике пишут, что сегодня было штормовое предупреждение, но устроители соревнований его проигнорировали.

В итоге при небольшой заполненности стойки просто сломались пополам.

Как человеку, у который брат - инженер-проектировщик и который сталкивался много раз с подобными ситуациями в его разборе, уверен, что, как обычно, половина денег на строительство было разворована, нормативные стойки заменены стойками в два раза меньше по диаметру и т.п., которые не выдержали даже минимальной нагрузки, у нас постоянно гибнут люди из-за халатности принимающих.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:16
Как можно детей сажать на сборные трибуны?
Сто лет в обед этому грёбаному каналу, можно было простые деревянные трибуны сделать...
Vadik
Vadik
вчера в 20:14
Печальное событие... Много вопросов к тем, кто проводил монтаж и испытание трибуны...
Futurista
Futurista ответ a6gvcjeszzpx (раскрыть)
вчера в 20:00
Трибуна была переносная, мобильная...ветром перевернуло...
a6gvcjeszzpx
a6gvcjeszzpx
вчера в 19:56
Такие древние стадионы пора давно закрыть
Гость
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