«Лидс» извинился перед фанатами за вылет из АПЛ

«Лидс» выступил с официальным заявлением по поводу вылета команды из АПЛ .

Понижение в лиге болезненно, и мы приносим свои извинения нашим болельщикам за то, что выступления в этом сезоне не привели к тому, что клуб укрепил наш статус, как все надеялись. Тем не менее, «Лидс» по-прежнему имеет всё необходимое для создания команды, которая сможет бороться за выход из Чемпионшипа в АПЛ в следующем сезоне. Мы знаем, что должны стать лучше, но будьте уверены, что мы усердно работали, чтобы гарантировать, что прошлое не повторится. Сейчас клуб сосредоточен на том, как вернуться в АПЛ .