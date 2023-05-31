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«Лидс» извинился перед фанатами за вылет из АПЛ

вчера, 05:33

«Лидс» выступил с официальным заявлением по поводу вылета команды из АПЛ.

Понижение в лиге болезненно, и мы приносим свои извинения нашим болельщикам за то, что выступления в этом сезоне не привели к тому, что клуб укрепил наш статус, как все надеялись. Тем не менее, «Лидс» по-прежнему имеет всё необходимое для создания команды, которая сможет бороться за выход из Чемпионшипа в АПЛ в следующем сезоне. Мы знаем, что должны стать лучше, но будьте уверены, что мы усердно работали, чтобы гарантировать, что прошлое не повторится. Сейчас клуб сосредоточен на том, как вернуться в АПЛ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 09:17
У Лидса есть все шансы в следующем сезоне вернуться обратно, заодно и побаловать болельщиков победами.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:51
Извинения ,это хорошо,играть надо было лучше.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 07:39
В Англии команды ценят своих болельщиков, потому-что без них они никому не нужны. В России в РПЛ может подняться команда на матчи которой ходят 474 человека.
ОПС
ОПС
вчера в 07:21
Извинения, это просто слова, которые вряд ли снимут недовольство болельщиков клуба. А вот хорошая игра и возвращение из чемпионшипа в АПЛ, вот это действительно было бы здорово и для команды и для болельщиков. Дерзайте.
f84m4sy3r58j
f84m4sy3r58j
вчера в 05:43
Болельщикам сразу полегчало.
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