РФС продолжает переговоры с УЕФА

В пресс-службе РФС рассказали о ситуации с переговорами с УЕФА по вопросу возвращения России к международным соревнованиям.

Есть ли дедлайн по переходу в Азию? Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет. Продолжаются переговоры с УЕФА . В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки. Как только какие-либо решения будут приняты — мы о них проинформируем.