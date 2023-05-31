РФС продолжает переговоры с УЕФА

В пресс-службе РФС рассказали о ситуации с переговорами с УЕФА по вопросу возвращения России к международным соревнованиям.
Есть ли дедлайн по переходу в Азию? Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет. Продолжаются переговоры с УЕФА. В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки. Как только какие-либо решения будут приняты — мы о них проинформируем.
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Нет смысла продолжать. Это на очень долго. И гордость своя наконец должна быть.
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Нет смысла продолжать. Это на очень долго. И гордость своя наконец должна быть.
У меня другой вопрос, а договорённость с непримиримыми врагами из Азии (ещё даже до СВО) типа Японии есть, чтобы они санкционировали наше включение? А Южная Корея? Напомню, большинство южнокорейских компаний прекратили поставку в Россию после начала СВО. Бравируют тем, чего нет.
У меня другой вопрос, а договорённость с непримиримыми врагами из Азии (ещё даже до СВО) типа Японии есть, чтобы они санкционировали наше включение? А Южная Корея? Напомню, большинство южнокорейских компаний прекратили поставку в Россию после начала СВО. Бравируют тем, чего нет.