РФС отказался выдавать «Алании» лицензию для участия в стыковых матчах .

РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в стыковых матчах за выход в РПЛ.
Также комиссия не выдаст лицензию тульскому «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Волгарю». Клубы имеют право обжаловать это решение.
Отметим, что «Алания» сейчас идет в Первой лиге на 3-м месте, которое как раз отправляет в стыки.
Не то чтобы я болельщик Алании , но откровенно говоря мне как любому нормальному болельщику , совершенно не понятно почему команда которая всё время своё в прибывании в ФНЛ является одним из лидеров, постоянно встречается с такого рода дискриминации, иначе назвать два года не давать лицензию Алании . Команда которая заслужила своё право по спортивному принципу играть в переходных матчах как минимум . Именно из-за новых критериев РФС по количеству вместимости на стадион , пришлось менять проект нового строящегося стадиона , но строительство сейчас ведётся в три смены, чтобы команда могла уже выступать в новом сезоне в элите российского футбола . И обо всем этом прекрасно знают в РФС . Но по какой-то странной причине опять нам не выдают лицензию . И тоже по какой-то странной причине выдаёт команде из Москвы Родине , котораявообще не имеет своего собственного стадиона и уж точно не по какому спортивному принципу точно не попадает даже в переходные матчи . Незнаю кто и кого лобирует в РФС, но то что весь спортивный принцип полностью утратил свою значимость , это точно , глядя на последние решения и действия чиновничьего сборища РФС , КДК ,ЭСК и остальных филиалов и групп поддержки .
Не то чтобы я болельщик Алании , но откровенно говоря мне как любому нормальному болельщику , совершенно не понятно почему команда которая всё время своё в прибывании в ФНЛ является одним из лидеров, постоянно встречается с такого рода дискриминации, иначе назвать два года не давать лицензию Алании . Команда которая заслужила своё право по спортивному принципу играть в переходных матчах как минимум . Именно из-за новых критериев РФС по количеству вместимости на стадион , пришлось менять проект нового строящегося стадиона , но строительство сейчас ведётся в три смены, чтобы команда могла уже выступать в новом сезоне в элите российского футбола . И обо всем этом прекрасно знают в РФС . Но по какой-то странной причине опять нам не выдают лицензию . И тоже по какой-то странной причине выдаёт команде из Москвы Родине , котораявообще не имеет своего собственного стадиона и уж точно не по какому спортивному принципу точно не попадает даже в переходные матчи . Незнаю кто и кого лобирует в РФС, но то что весь спортивный принцип полностью утратил свою значимость , это точно , глядя на последние решения и действия чиновничьего сборища РФС , КДК ,ЭСК и остальных филиалов и групп поддержки .
В продолжении нашей с тобой беседы обратился и к Протону.
Мои мызгания в посте к нему, а просьба общая там же.
Пожалуйста, прочти, обдумай, как и протон и надеюсь топор в*йны совместно зароем!
В продолжении нашей с тобой беседы обратился и к Протону.
Мои мызгания в посте к нему, а просьба общая там же.
Пожалуйста, прочти, обдумай, как и протон и надеюсь топор в*йны совместно зароем!