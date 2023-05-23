РФС отказался выдавать «Алании» лицензию для участия в стыковых матчах .

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вчера, 22:17

РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в стыковых матчах за выход в РПЛ .

Также комиссия не выдаст лицензию тульскому «Арсеналу», « СКА -Хабаровску» и «Волгарю». Клубы имеют право обжаловать это решение.

Отметим, что «Алания» сейчас идет в Первой лиге на 3-м месте, которое как раз отправляет в стыки.