Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Первая лига 2022/2023

РФС отказался выдавать «Алании» лицензию для участия в стыковых матчах

вчера, 22:17

РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в стыковых матчах за выход в РПЛ.

Также комиссия не выдаст лицензию тульскому «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Волгарю». Клубы имеют право обжаловать это решение.

Отметим, что «Алания» сейчас идет в Первой лиге на 3-м месте, которое как раз отправляет в стыки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Медведев снял свою кандидатуру с выборов в Исполком РФС
12 мая
ОфициальноАйдамиров и Ротенберг стали кандидатами в Исполком РФС
12 мая
В РФС назвали окончательный срок подачи заявок на проведение Суперкубка
10 мая
В РФС прокомментировали информацию о возможном сотрудничестве с Мажичем
28 апреля
Генеральный секретарь РФС рассказал об отношениях с УЕФА
28 апреля
СлухиПредставители РФС могут встретиться с главой ФИФА в начале мая
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:41
Получается целый сезон коту под хвост.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:30
Наверное надо комуто занести, иначе ни как!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:22
РФС отказался выдавать «Алании» лицензию для участия в стыковых матчах .
Не то чтобы я болельщик Алании , но откровенно говоря мне как любому нормальному болельщику , совершенно не понятно почему команда которая всё время своё в прибывании в ФНЛ является одним из лидеров, постоянно встречается с такого рода дискриминации, иначе назвать два года не давать лицензию Алании . Команда которая заслужила своё право по спортивному принципу играть в переходных матчах как минимум . Именно из-за новых критериев РФС по количеству вместимости на стадион , пришлось менять проект нового строящегося стадиона , но строительство сейчас ведётся в три смены, чтобы команда могла уже выступать в новом сезоне в элите российского футбола . И обо всем этом прекрасно знают в РФС . Но по какой-то странной причине опять нам не выдают лицензию . И тоже по какой-то странной причине выдаёт команде из Москвы Родине , котораявообще не имеет своего собственного стадиона и уж точно не по какому спортивному принципу точно не попадает даже в переходные матчи . Незнаю кто и кого лобирует в РФС, но то что весь спортивный принцип полностью утратил свою значимость , это точно , глядя на последние решения и действия чиновничьего сборища РФС , КДК ,ЭСК и остальных филиалов и групп поддержки .
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:45
Не нахожу другого слова как - как беспредел ! Ни о каком спортивном принципе даже речь не идёт! Чиновники в РФС занимаются всем чем угодно (всякой ....) только не Российским футболом!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:23
Вечер добрый Байкал!

В продолжении нашей с тобой беседы обратился и к Протону.
Мои мызгания в посте к нему, а просьба общая там же.
Пожалуйста, прочти, обдумай, как и протон и надеюсь топор в*йны совместно зароем!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 