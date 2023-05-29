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«Алании» отказали в выдаче лицензии для РПЛ. Клуб не сыграет в стыках

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galem72
galem72 ответ sova147 (раскрыть)
сегодня в 11:49
усатый уже как 2 года не в бешеном принтере.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:32
стройте стадион и всё будет хорошо зачем команда если нет стадиона пора уже соблюдать все нормы и правила конечно ребята старались болельщики команды тоже ждали выступления в РПЛ но как говорится слов из песни не выкинешь
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 10:25
Спартак /Орджоникидзе/ в Премьер_лигу!!!!!В моей памяти команда так вспоминается,вспоминаются поездки массовые в Осетию.Мда....
112910415
112910415
сегодня в 05:33
... а для прочих - закон ! (
ДСА
ДСА
сегодня в 04:46
Весь сезон биться и так не по спортивному принципу завершить сезон.... Обидно.
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 02:40
За Аланией вся республика! Стадион реконструируется. Команду любят и за неё болеют!
А что об этом думают болельщики Родины? Ау, болельщики Родины, скажите своё слово! Где вы, те 474 человека посетивших последний домашний матч своей команды?
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:16
Ну извини, значит ошибся- бывает и такое. Извини.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 01:16
Кавказцы нужны россии,только для экстренных случаев,типа сво.Из за Ахмата,стоолько жельчи льётся,в рпл,среди судей,среди болельщиков.Неинтересно им пускать в рпл,Аланию,Динамо Махачкалу.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:09
Да , я топлю за Аланию . И что , в чём проблема ???
А где ты в моём комментарии увидел что я сравнивал Торпедо и Аланию ??? Предлагаю тебе сначала перечитать внимательно мой комментарий , а потом уже писать . У торпедо проблемы уже не первый год с руководством клуба , с финансированием и стадионом !) И каждый сезон клуб является лифтом между РПЛ и ФНЛ , без всяких положительных сдвигов и перспектив .
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:55
Почему ты опять фантазируешь . Где в моём комментарии есть хоть слово сравнения Торпедо с Аланией . Прошу тебя внимательно перечитать мой комментарий , к чему я написал про Торпедо. Торпедо проблемы руководства клуба и кстати тоже до сих пор не имеет своего собственного стадиона , реконструкция который год , финансовые проблемы который год ???
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:42
А что ты имеешь против Торпедо? Или ты сравниваешь биографию Торпедо с Аланией, только потому что ты топишь за Аланию?
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
А ты думаешь для чего команда из ФНЛ 2 вышла в ФНЛ, занимает 6 место, вдруг откуда невозьмись подала заявку на получение лицензии 1 ????? Ты думаешь , чтобы просто так проиграть КС , у которой уже пол команды распродано зараннее или кому то другому ??? И кстати, забыл тебе напомнить как четыре московские команды выносили аутсайдера ФНЛ Акрон в кубке России !!!)))
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:21
Ну тогда, давайте устроим чемпионат Москвы , там же внутри города который по площади больше Северной Осетии, устройте свой чемпионат, у вас тогда пару тройку стадионов хватит на всех . Зачем тогда команды с переферии , зачем им стадионы , зачем заморачиваться РФС развивать футбол за МКАДОМ , зачем вкладывать деньги для строительства стадионов ??? Лучше видимо тянуть каждый сезон Торпедо МОСКВА и команды для которых благо тупоголовым логистикам и руководителям , организаторам чемпионата мира по футболу в России строили многомиллионные стадионы совершенно в не футбольных регионах . Мордовия Аууу . Волгоград Аууу . Сочи Аууу , спасибо Путину который наградил Ротенберга этой командой . Калининград , насильно сколько лет делали футбольным регионом . Теперь Ломакин решил с Родиной у которой даже нет своих болельщиков и стадиона . И вот это всё СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП ??? У Алании есть история , есть достижения , есть школы , академия , есть куча игроков выходцев из этих самых школ играют во всех лигах российского футбола . Есть строящийся стадион . И почему тогда не пойти на встречу органу РФС который должен наооборот развивать такие регионы и всемерно помогать , он наооборот вставляет палки в колёса и тормозит развитие всего футбольного хозяйства . А ведь это всё видит вся молодёжь которая играет в детских футбольных школах и академии республики , которые мечтают играть за Аланию , за ту Аланию которая была чемпионом России . А тут ее совершенно игнорирует РФС и никак не помогает , а гасит на корню уже второй год подряд . РФС в нынешнем её состоянии является убийцей российского футбола , филиалом УЕФА и ФИФА .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:17
Это в корне неверное решение.
Почему нам не показывают обоснования отказа в лицензии?
Что такого сделали игроки, тренеры, руководство Алании, болельщики..., что клубу отказали?
DaslerU
DaslerU
вчера в 23:04
Сказочная страна, не перестаю удивляться. И когда весь беспредел закончится, одному Богу известно. Наверное никогда.
67tdg689ueex
67tdg689ueex
вчера в 22:40
Разве нельзя было порешать это заранее, к чему этот цирк
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:08
Все решают бабки!!!
Capral
Capral
вчера в 22:05
Опять эти еврЭи заговор затеяли...
🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨🤨
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:56
Ты думаешь Ломакин настолько недалек, что не понимает, что у Родины в стыках с Факелом, НГ или КС нет даже минимальных шансов.?
протон
протон
вчера в 21:55
Да можно подумать всё по закону у нас в спорте. Больше вне закона. Закон когда у тебя в кармане не пусто вот закон
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:53, ред.
Успокойся, я тоже всей душой за Аланию, но закон надо соблюдать, даже если этот закон плохой. А Закон такой, что у команды в ее городе должен быть стадион, соответствующий РПЛ. Знали об этом в Алании? Конечно знали. Значит, зная ситуацию со стадионов во Владике либо должны были принять меры, либо быть готовы к такому решению. Пару слов про Родину. Во-первых, в Москве полно стадионов и они могут выбрать, например Химки. Во вторых любая команда РПЛ в стыках вынесет их легко и непринужденно. Неужели ты думаешь, что Факел, НН, или КС могут проиграть Родине. Кстати с этими клубами и Алании было бы непросто. Но....я искренне сожалею, что Аланию в РПЛ мы не видим в следующем году.
Ironigor
Ironigor ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:47
Это они уже и апелляцию отклонили .(((

Фикс прайс Ломакина , за всё уплаченно.
Команда Родина !!!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:44
«Алании» отказали в выдаче лицензии для РПЛ. Клуб не сыграет в стыках .
И о какой спортивной состовляющей можнет вообще идти речь в российском футболе при таком подходе чиновников РФС . Если команда Родина миллиордера Ломакина , которая из ФНЛ 2 в первом же своем пребывании в ФНЛ , занимающая шестую строчку при очень сомнительной спортивной состовляющей , даётся право играть в стыковых матчах для попадания в РПЛ. Команда Родина вообще не имеет своего стадиона и даже не имеет на листике бумаге его проекта , может просто арендовать любой стадион Москвы и тем самым играть в РПЛ , при положительном исходе в стыковых матчах . И это спортивный принцип ??? А учитывая то что у этой команды , которую наврядли даже незнают многие футбольные болельщики , не имеет даже своих . А команда Алания со своей сто летней историей , будучи чемпионами России , дважды серебрянными призёрами , у которой строительство стадиона ведётся полным ходом в три смены , не дают право играть в стыках. Где РФС, где спортивный принцип ??? Оказывается бабло, деньги Ломакина , могут решить любые проблемы ??? К РФС вообще очень много вопросов , и тот ли этот орган который должен быть в российском футболе с таким руководством.
sova147
sova147
вчера в 21:41
Сожалею за Аланию!!!! Газзаев должен подать протест через Думу
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:03
Успокойся. Никаких шансов у Родины в стыках и с КС, и с НН, и с Факелом нет от слова совсем.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:59
Начинаются в деревне праздники...:((((... что Родину из Москвы решили вытянуть... Алания должна подать апелляцию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 20:52
Тупой бардак..
По праву играть должна «Алания».
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