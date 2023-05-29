«Алании» отказали в выдаче лицензии для РПЛ. Клуб не сыграет в стыках .

«Алания» не сможет выступать в следующем сезоне РПЛ.
РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии РФС I для владикавказской команды.
В стыковых матчах за право играть в РПЛ вместо «Алании» сыграет «Родина».
«Алания» не сможет выступать в следующем сезоне РПЛ.
РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии РФС I для владикавказской команды.
В стыковых матчах за право играть в РПЛ вместо «Алании» сыграет «Родина».
И о какой спортивной состовляющей можнет вообще идти речь в российском футболе при таком подходе чиновников РФС . Если команда Родина миллиордера Ломакина , которая из ФНЛ 2 в первом же своем пребывании в ФНЛ , занимающая шестую строчку при очень сомнительной спортивной состовляющей , даётся право играть в стыковых матчах для попадания в РПЛ. Команда Родина вообще не имеет своего стадиона и даже не имеет на листике бумаге его проекта , может просто арендовать любой стадион Москвы и тем самым играть в РПЛ , при положительном исходе в стыковых матчах . И это спортивный принцип ??? А учитывая то что у этой команды , которую наврядли даже незнают многие футбольные болельщики , не имеет даже своих . А команда Алания со своей сто летней историей , будучи чемпионами России , дважды серебрянными призёрами , у которой строительство стадиона ведётся полным ходом в три смены , не дают право играть в стыках. Где РФС, где спортивный принцип ??? Оказывается бабло, деньги Ломакина , могут решить любые проблемы ??? К РФС вообще очень много вопросов , и тот ли этот орган который должен быть в российском футболе с таким руководством.
И о какой спортивной состовляющей можнет вообще идти речь в российском футболе при таком подходе чиновников РФС . Если команда Родина миллиордера Ломакина , которая из ФНЛ 2 в первом же своем пребывании в ФНЛ , занимающая шестую строчку при очень сомнительной спортивной состовляющей , даётся право играть в стыковых матчах для попадания в РПЛ. Команда Родина вообще не имеет своего стадиона и даже не имеет на листике бумаге его проекта , может просто арендовать любой стадион Москвы и тем самым играть в РПЛ , при положительном исходе в стыковых матчах . И это спортивный принцип ??? А учитывая то что у этой команды , которую наврядли даже незнают многие футбольные болельщики , не имеет даже своих . А команда Алания со своей сто летней историей , будучи чемпионами России , дважды серебрянными призёрами , у которой строительство стадиона ведётся полным ходом в три смены , не дают право играть в стыках. Где РФС, где спортивный принцип ??? Оказывается бабло, деньги Ломакина , могут решить любые проблемы ??? К РФС вообще очень много вопросов , и тот ли этот орган который должен быть в российском футболе с таким руководством.