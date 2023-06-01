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«Тоттенхэм» объявит имя нового главного тренера на следующей неделе

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Roger Young
Roger Young
вчера в 20:57
Не знаю этого специалиста, поэтому не могу оценить его квалификацию.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:17
ТТХ и дальше будет без трофеев, пока не уберёт Кейна
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:44
кто точно выиграет от этого сотрудничества так это сам австралиец - из Селтика прямо в Лондон, в АПЛ, в легендарный клуб..
а болелы клуба, да и сама команда вряд ли довольны...
хотя....в новом сезоне поглядим
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:26
Вот трудяги, нашли австралийского грека, работающего в Шотландии))
quwvt69az94d
quwvt69az94d
вчера в 13:55
Похоже это временное явление, вряд-ли он способен на чудеса
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:55
Скорее бы следующая неделя, "сгораю" от нетерпения.
Гость
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