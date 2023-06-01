«Тоттенхэм» объявит имя нового главного тренера на следующей неделе

«Тоттенхэм» определился с новым главным тренером клуба.
«Шпор» возглавит наставник «Селтика» Анге Постекоглу. Скорее всего, официально о назначении австралийца будет объявлено на следующей неделе.
«Тоттенхэм» определился с новым главным тренером клуба.
«Шпор» возглавит наставник «Селтика» Анге Постекоглу. Скорее всего, официально о назначении австралийца будет объявлено на следующей неделе.
а болелы клуба, да и сама команда вряд ли довольны...
хотя....в новом сезоне поглядим
а болелы клуба, да и сама команда вряд ли довольны...
хотя....в новом сезоне поглядим