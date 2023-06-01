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Моуриньо поделился своими планами на будущее

сегодня, 02:22
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения в финале Лиги Европы против «Севильи» поделился планами на будущее.

Объективно не могу сказать, что останусь в «Роме». У меня год еще по контракту. В понедельник я ухожу в отпуск. Мы мертвы, физически и не только. Есть разочарование, так как считаем этот результат несправедливым.

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Все комментарии
рже
рже
сегодня в 16:15
Тренер сделал всё что мог и даже больше, а игрока них.... Я!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:58, ред.
Безусловно Моуриньо футбольный гений!
Он всё прекрасно понимает и признает недостатки, и то что физически команда была в ауте показал уже конец первого тайма.
А что вы хотите от него? Он пришел в Рому которая болталась в середине турнирной таблицы, у половины игроков за пазухой пассажирские билеты, но при этом он слепил жизнеспособный автобус и благодаря своему опыту дотянул Рому до финала... Вполне возможно дай пенальти и всё было бы иначе, но даже в том случае выиграли бы не римляне, а Жозе...
Это не его клуб, мазками аллегории можно изобразить Великого португальца как ювелира от Фаберже, попавшего в крестьянскую кузню для изготовления подков на счастье...
Если поступит предложение он скорее всего уйдет. С этим составом финал ЛЕ больше чем потолок!
Кто то его может любить, кто то ненавидеть, но признать надо - он индивидуальность, талант..., в том числе и на язык!

И всё таки удачи Особенному!
faneng
faneng
сегодня в 10:52
Как меня раздражает язык Моуриньо. Гнилой и балабольский. Вот что он сейчас сказал?
Что значит "объективно не могу сказать, что останусь"? Т.е. он не останется? Но сам же говорит, что у него еще год по контракту.
И что значит "несправедливый результат"? В чем несправедливость?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:54
Его планы?
Да кому они нужны
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:53
Он не особенный, он обыкновенный
vcq5wn8za966
vcq5wn8za966
сегодня в 03:00
Развенчала вчера Севилья особливого
Гость
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