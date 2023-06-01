Моуриньо поделился своими планами на будущее

Главный тренер «Ромы» после поражения в финале Лиги Европы против «Севильи» поделился планами на будущее.

Объективно не могу сказать, что останусь в «Роме». У меня год еще по контракту. В понедельник я ухожу в отпуск. Мы мертвы, физически и не только. Есть разочарование, так как считаем этот результат несправедливым.