Моуриньо поделился своими планами на будущее

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после поражения в финале Лиги Европы против «Севильи» поделился планами на будущее.
Объективно не могу сказать, что останусь в «Роме». У меня год еще по контракту. В понедельник я ухожу в отпуск. Мы мертвы, физически и не только. Есть разочарование, так как считаем этот результат несправедливым.
Он всё прекрасно понимает и признает недостатки, и то что физически команда была в ауте показал уже конец первого тайма.
А что вы хотите от него? Он пришел в Рому которая болталась в середине турнирной таблицы, у половины игроков за пазухой пассажирские билеты, но при этом он слепил жизнеспособный автобус и благодаря своему опыту дотянул Рому до финала... Вполне возможно дай пенальти и всё было бы иначе, но даже в том случае выиграли бы не римляне, а Жозе...
Это не его клуб, мазками аллегории можно изобразить Великого португальца как ювелира от Фаберже, попавшего в крестьянскую кузню для изготовления подков на счастье...
Если поступит предложение он скорее всего уйдет. С этим составом финал ЛЕ больше чем потолок!
Кто то его может любить, кто то ненавидеть, но признать надо - он индивидуальность, талант..., в том числе и на язык!
И всё таки удачи Особенному!
Он всё прекрасно понимает и признает недостатки, и то что физически команда была в ауте показал уже конец первого тайма.
А что вы хотите от него? Он пришел в Рому которая болталась в середине турнирной таблицы, у половины игроков за пазухой пассажирские билеты, но при этом он слепил жизнеспособный автобус и благодаря своему опыту дотянул Рому до финала... Вполне возможно дай пенальти и всё было бы иначе, но даже в том случае выиграли бы не римляне, а Жозе...
Это не его клуб, мазками аллегории можно изобразить Великого португальца как ювелира от Фаберже, попавшего в крестьянскую кузню для изготовления подков на счастье...
Если поступит предложение он скорее всего уйдет. С этим составом финал ЛЕ больше чем потолок!
Кто то его может любить, кто то ненавидеть, но признать надо - он индивидуальность, талант..., в том числе и на язык!
И всё таки удачи Особенному!
Что значит "объективно не могу сказать, что останусь"? Т.е. он не останется? Но сам же говорит, что у него еще год по контракту.
И что значит "несправедливый результат"? В чем несправедливость?
Что значит "объективно не могу сказать, что останусь"? Т.е. он не останется? Но сам же говорит, что у него еще год по контракту.
И что значит "несправедливый результат"? В чем несправедливость?
Да кому они нужны
Да кому они нужны