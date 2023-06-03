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ПСЖ проиграл «Клермону» в последнем матче Месси и Серхио Рамоса

вчера, 23:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 3Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонМатч завершен

ПСЖ проиграл «Клермону» (2:3) в матче 38-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил защитник ПСЖ Серхио Рамос. На 21-й минуте нападающий парижан Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 24-й минуте полузащитник «Клермона» Йоан Гастьен отыграл один гол. На 37-й минуте форвард гостей Греджон Кий не забил одиннадцатиметровый. В дополнительное к первому тайму время защитник «Клермона» Мехди Зеффан сравнял счёт. На 63-й минуте Греджон Кий принёс победу «Клермону».

Этот матч стал последним за ПСЖ для Серхио Рамоса и Лионеля Месси.

ПСЖ закончил сезон на 1-м месте (85 очков), «Клермон» — на 8-м месте (59 очков).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:52
Рамос мужик"!
Elliada
Elliada
сегодня в 07:46
Прощай, Париж! Теперь тебя будут вспоминать по трем поводам:

1. Уйдет Мбаппе или останется
2. Снова вылетели из ЛЧ
3. Месси когда-то в нем играл.
ATG
ATG
сегодня в 00:53
Пирамида рушится
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:48
Иного нельзя было ожидать. Символично что прощальный матч гнома закончился пораженеем. Он принес неудачи Псж. Но теперь все наладится.
амурец
амурец
сегодня в 00:31
Ну Рамос хоть голом попращался с ПСЖ, ну а Месси как обычно не о чем, повезло ПСЖ, что это был последний матч Месси в его составе
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:16
Ничего страшного Монако и Марсель тоже подняли настроение....)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:11
Месси, Рамос, Гальтье. ПСЖ избавится от балласта, ещё бы Вератти в этот список
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:57
С таким подходом Ланс в следующем сезоне подвинет ПСЖ
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:55
Надо сказать проиграли по делу - расставание с ветеранами прошло на минорной ноте.
Гость
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