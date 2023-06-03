ПСЖ проиграл «Клермону» в последнем матче Месси и Серхио Рамоса

ПСЖ проиграл «Клермону» (2:3) в матче 38-го тура Лиги 1.
Первый гол в игре на 16-й минуте забил защитник ПСЖ Серхио Рамос. На 21-й минуте нападающий парижан Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 24-й минуте полузащитник «Клермона» Йоан Гастьен отыграл один гол. На 37-й минуте форвард гостей Греджон Кий не забил одиннадцатиметровый. В дополнительное к первому тайму время защитник «Клермона» Мехди Зеффан сравнял счёт. На 63-й минуте Греджон Кий принёс победу «Клермону».
Этот матч стал последним за ПСЖ для Серхио Рамоса и Лионеля Месси.
ПСЖ закончил сезон на 1-м месте (85 очков), «Клермон» — на 8-м месте (59 очков).
1. Уйдет Мбаппе или останется
2. Снова вылетели из ЛЧ
3. Месси когда-то в нем играл.
1. Уйдет Мбаппе или останется
2. Снова вылетели из ЛЧ
3. Месси когда-то в нем играл.