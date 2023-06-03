ПСЖ проиграл «Клермону» в последнем матче Месси и Серхио Рамоса

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вчера, 23:52

ПСЖ проиграл «Клермону» (2:3) в матче 38-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил защитник ПСЖ Серхио Рамос. На 21-й минуте нападающий парижан Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 24-й минуте полузащитник «Клермона» Йоан Гастьен отыграл один гол. На 37-й минуте форвард гостей Греджон Кий не забил одиннадцатиметровый. В дополнительное к первому тайму время защитник «Клермона» Мехди Зеффан сравнял счёт. На 63-й минуте Греджон Кий принёс победу «Клермону».

Этот матч стал последним за ПСЖ для Серхио Рамоса и Лионеля Месси.