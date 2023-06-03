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ЦСКА на 2-м месте, «Крылья» спаслись от стыков. Итоги сезона 2022/23 в РПЛ

вчера, 19:27

Завершился сезон 2022/23 в Российской Премьер-Лиге.

Чемпионом стал «Зенит». ЦСКА занял 2-е место, а «Спартак» — 3-е. «Торпедо» и «Химки» вылетели в Первую лигу, а «Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

ЦСКА на 2-м месте, «Крылья» спаслись от стыков. Итоги сезона 2022/23 в РПЛ

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:37
Возможно, для Спартака бронза и неплохо сегодня, но только не после Коней.
blitz
blitz
вчера в 22:31
Хороший результат для первого сезона тренерского штаба Федотова. ЦСКА молодцы!
настойчивый
настойчивый ответ zxtc9vtbve9j (раскрыть)
вчера в 21:57
Да нуу? отчего же? единственное, что их подводило - нестабильность при контратаках соперника. А нападение у них жжот
настойчивый
настойчивый
вчера в 21:51
Шалом, дорогие! Федя хорош! боюсь, заберут скоро
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:50
Вот и завершился очередной сезон РПЛ и окончательные ответы на вопросы с медалями и стыковыми матчами получили только в заключительном туре! Пристально не слежу за РПЛ но все же выскажусь...
Зенит тут все ясно, самый сильный состав в России, плюс глубина состава позволяет Семаку дать отдых лидерам когда это нужно
ЦСКА-если чесно, не думал, что акмейцы займут второе место, но команда Федотова прибавила сама, да и сами конкуренты помогли
Спартак Абоскаля по первому кругу нравился и даже казалось,что именно они навяжут борьбу Зениту, но после зимней паузы дела у Абоскаля ухудшились....но я все же не буду говорить что тренер провалился...это его первый сезон в новом чемпионате, плюс все эти проблемы с легионерами, возможно также тренерский штаб нерасчитал подготовку из-за столь длинной зимней паузы....вообщем, если тоенера оставят, думаю он учтет все ошибки и улучшит результаты!
Ростов просто посыпался к концу сезона. Слишком много молодых игроков у Карпина но даже с такими игроками Карпин добился вполне хорошего результата, обидно наверное только за упущенные медали
Вот кто действительно удивил со знаком плюс так это Ахмат!
Краснодар,после тренерской чехарды вроде ожил и второй круг провел лучше первого. Думаю в следующем году Ивич еще больше улучшит игру быков.
Оренбург тоже приятно удивил своих болельщиков, и как сказал главный болельщик этого клуба на SOCCERE,Shlomo,эио лучший сезон за всю историю клуба! Повторят ли они успех в следующем сезоне, узнаем...
Локо.... когда казалось, что клуб окончательно добили эксперементы немецких "тренеров", клуб словно птица "феникс" переродился после назначения на пост главного тренера Галактионова! Состав пополнили молодые и очень интересные игроки плюс Дзюба нашел в себе силы для очередного вызова, и дела у команды пошли в гору, даже завершили сезон в первой восьмерке! Думаю именно Локо навяжет борьбу за победу в РПЛ Зениту в следубщем сезоне!
Динамо и Сочи явно провели сезон хуже своих возможностей, нужно провести работу над ошибками и укреплять составы.
Все остальные думаю находятся там, где и ожидалось, только вот Крылья думал будут немного выше, но учитывая что из "ограбили" по ходу сезона, то куда важнее было им сохранить место в элите.
Всем удачи и болейте за своих, а не против чужих!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 21:37
Армейцев с заслуженным серебром. Крыльям респект за матч и поздравления. А Нижнему и особенно Факелу удачи в стыках.
Сп62
Сп62 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 21:35
Руль, не руль, а по гол+пас лучший нападающий. Или это непонятно?
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 21:18
А кто на нее наиграл? Ростов с Ахматом?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:14
Мда, спартак по сути даже бронзы не наиграл в этом сезоне. И причем тут соболев? Он что как Месси или Роналду в бывших испанских клубах, руль без которого команда не прет? Он больше на хамло и полено похож чем на лидера какого то
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:06
Зачем провоцировать такую ничтожную "ударную силу",как Соболев? Он через матч бывает полезен как игрок,и вреден как человек неадекватный в каждом матче.Ищите проблемы в себе,а не в окружающих.
Сп62
Сп62
вчера в 20:56
ЦСКА приложили все силы, чтобы получить серебро. В дерби спровоцировали Соболева и, ослабив таким образом Спартак, спокойно довели дело до финиша. Разве не молодцы?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:53
Спартак спас своих подопечных...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:36
Останется твой любимец Абаскаль-потеряете.Но я надеюсь,он слиняет в солнечную Валенсию,в "Райский сад". Хотя деньги...где ему заплатят СТОЛЬКО и за ЭТО???
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 20:28
Положение команд в принципе соответствует показанной игре. Единственное что изменилось это отношение к командами к которыми всегда относился с большой симпатией. Полное отсутвие мужского начала ,тех самых яиц у Спартака и Ростова. Особенно хочу отметить деградацию Спартака, так завалить окончание чемпионата не каждому дано.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ zxtc9vtbve9j (раскрыть)
вчера в 20:16
Неужели СпаМ проиграв КС заслужил серебро ?
Не смеши тапочки моей .покойной бабушки )))).
chromage
chromage
вчера в 20:14
Армейцев с серебром!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:14
ужас, только бы футбол не потерять
lotsman
lotsman
вчера в 20:07
Всё как и должно быть. ЦСКА серебро. Ростову не повезло, они больше бронзу заслуживали, чем Спартак. Крылья ожидаемо ушли от стыков. Не могли они отдать дома игру Спартаку.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:53
Итоги в несколько пунктов...:))))
1) Федотов вновь берет "серебро" и дарит "бронзу" Абаскалю.
2) Фролов оставляет "Крылья Советов" в РПЛ. И это очень справедливо. Самарская команда в целом по сезону играла в гораздо более качественный футбол, чем "Пари НН" и "Факел".
3) Ташуев повторил рекорд "Ахмата", заняв с командой пятое место.
4) Для Оренбурга самый успешный сезона в истории клуба! ( Но ощущение, что из этой команды можно было выжать больше, меня не покидает (не столько по результату, сколько по качеству игры). Как не покидает и ощущения, что повторить этот результат будет тяжело....).
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:44
Игра была сделана уже в первом тайме....после 4:0 в первой половине игры уже не отыгрываются у ЦСКА......
Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой....
Чалова с лучшим игроком матча.
Армейцев с тем что утерли нос спартаку....после левой победы в дерби..Оставили спартак без серебряных медалей.👍👋👋👋
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:39
Жаль Ростов!
Как минимум бронзу заслужил!
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 19:39
Ну что сказать,армейцев с серебром,мой Спартак с бронзой,нам не хватило немного,но ничего в следующем сезоне если останется наш рыжик то поднимемся выше. Всех красно белых с бронзой. Всем мира!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:39
Можно было и проиграть Ростову, а так бронза отошла безвольной команде
zxtc9vtbve9j
zxtc9vtbve9j
вчера в 19:35
ЦСКА не заслужил второе место.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:34
Я бы выразился по другому: Локомотив чуть не угробили. Но не поспоришь - сезон провальный. Посмотрим,что будет в следующем.
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:33
За весну заслуживает самых высоких оценок. Галактионов способен создать конкурентную призёрам команду.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:29
Похоже результаты закономерные, только Локомотив провалил сезон.
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