ЦСКА на 2-м месте, «Крылья» спаслись от стыков. Итоги сезона 2022/23 в РПЛ

Завершился сезон 2022/23 в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионом стал «Зенит». ЦСКА занял 2-е место, а «Спартак» — 3-е. «Торпедо» и «Химки» вылетели в Первую лигу, а «Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
Завершился сезон 2022/23 в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионом стал «Зенит». ЦСКА занял 2-е место, а «Спартак» — 3-е. «Торпедо» и «Химки» вылетели в Первую лигу, а «Пари НН» и «Факел» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
Зенит тут все ясно, самый сильный состав в России, плюс глубина состава позволяет Семаку дать отдых лидерам когда это нужно
ЦСКА-если чесно, не думал, что акмейцы займут второе место, но команда Федотова прибавила сама, да и сами конкуренты помогли
Спартак Абоскаля по первому кругу нравился и даже казалось,что именно они навяжут борьбу Зениту, но после зимней паузы дела у Абоскаля ухудшились....но я все же не буду говорить что тренер провалился...это его первый сезон в новом чемпионате, плюс все эти проблемы с легионерами, возможно также тренерский штаб нерасчитал подготовку из-за столь длинной зимней паузы....вообщем, если тоенера оставят, думаю он учтет все ошибки и улучшит результаты!
Ростов просто посыпался к концу сезона. Слишком много молодых игроков у Карпина но даже с такими игроками Карпин добился вполне хорошего результата, обидно наверное только за упущенные медали
Вот кто действительно удивил со знаком плюс так это Ахмат!
Краснодар,после тренерской чехарды вроде ожил и второй круг провел лучше первого. Думаю в следующем году Ивич еще больше улучшит игру быков.
Оренбург тоже приятно удивил своих болельщиков, и как сказал главный болельщик этого клуба на SOCCERE,Shlomo,эио лучший сезон за всю историю клуба! Повторят ли они успех в следующем сезоне, узнаем...
Локо.... когда казалось, что клуб окончательно добили эксперементы немецких "тренеров", клуб словно птица "феникс" переродился после назначения на пост главного тренера Галактионова! Состав пополнили молодые и очень интересные игроки плюс Дзюба нашел в себе силы для очередного вызова, и дела у команды пошли в гору, даже завершили сезон в первой восьмерке! Думаю именно Локо навяжет борьбу за победу в РПЛ Зениту в следубщем сезоне!
Динамо и Сочи явно провели сезон хуже своих возможностей, нужно провести работу над ошибками и укреплять составы.
Все остальные думаю находятся там, где и ожидалось, только вот Крылья думал будут немного выше, но учитывая что из "ограбили" по ходу сезона, то куда важнее было им сохранить место в элите.
Всем удачи и болейте за своих, а не против чужих!!!
Зенит тут все ясно, самый сильный состав в России, плюс глубина состава позволяет Семаку дать отдых лидерам когда это нужно
ЦСКА-если чесно, не думал, что акмейцы займут второе место, но команда Федотова прибавила сама, да и сами конкуренты помогли
Спартак Абоскаля по первому кругу нравился и даже казалось,что именно они навяжут борьбу Зениту, но после зимней паузы дела у Абоскаля ухудшились....но я все же не буду говорить что тренер провалился...это его первый сезон в новом чемпионате, плюс все эти проблемы с легионерами, возможно также тренерский штаб нерасчитал подготовку из-за столь длинной зимней паузы....вообщем, если тоенера оставят, думаю он учтет все ошибки и улучшит результаты!
Ростов просто посыпался к концу сезона. Слишком много молодых игроков у Карпина но даже с такими игроками Карпин добился вполне хорошего результата, обидно наверное только за упущенные медали
Вот кто действительно удивил со знаком плюс так это Ахмат!
Краснодар,после тренерской чехарды вроде ожил и второй круг провел лучше первого. Думаю в следующем году Ивич еще больше улучшит игру быков.
Оренбург тоже приятно удивил своих болельщиков, и как сказал главный болельщик этого клуба на SOCCERE,Shlomo,эио лучший сезон за всю историю клуба! Повторят ли они успех в следующем сезоне, узнаем...
Локо.... когда казалось, что клуб окончательно добили эксперементы немецких "тренеров", клуб словно птица "феникс" переродился после назначения на пост главного тренера Галактионова! Состав пополнили молодые и очень интересные игроки плюс Дзюба нашел в себе силы для очередного вызова, и дела у команды пошли в гору, даже завершили сезон в первой восьмерке! Думаю именно Локо навяжет борьбу за победу в РПЛ Зениту в следубщем сезоне!
Динамо и Сочи явно провели сезон хуже своих возможностей, нужно провести работу над ошибками и укреплять составы.
Все остальные думаю находятся там, где и ожидалось, только вот Крылья думал будут немного выше, но учитывая что из "ограбили" по ходу сезона, то куда важнее было им сохранить место в элите.
Всем удачи и болейте за своих, а не против чужих!!!