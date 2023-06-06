Ауар покинул «Лион». Полузащитник может продолжить карьеру в «Роме»

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вчера, 16:26

Пресс-служба «Лиона» объявила об уходе полузащитника .

Контракт хавбека с «ткачами» истек, он покидает клуб на правах свободного агента. По данным СМИ , Ауар перейдёт в «Рому».

Ауар является воспитанником «Лиона», он провёл за клуб 233 матча, в которых забил 41 гол.