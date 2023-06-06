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Ауар покинул «Лион». Полузащитник может продолжить карьеру в «Роме»

вчера, 16:26

Пресс-служба «Лиона» объявила об уходе полузащитника Уссема Ауара.

Контракт хавбека с «ткачами» истек, он покидает клуб на правах свободного агента. По данным СМИ, Ауар перейдёт в «Рому».

Ауар является воспитанником «Лиона», он провёл за клуб 233 матча, в которых забил 41 гол.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:37
Вот как жадность Жан - Мишеля Ола сломала игрока...
Пару сезонов назад, Артета очень хотел подписать Уссема в Арсенал, и был готов выплатить 35 млн которые изначально запрашивал Лион. Далее пошли слухи,что якобы Мадридский Реал так же заинтересован в игроке, и тогда Жуниньо решил устроить аукцион, но в итоге Арсенал решил не переплачивать за игрока, а Реал так же отказался от сделки....в итоге клуб остался "у разбитого корыта", а сама игра Ауара перестала быть яркой....
bvzpm6vg5gcf
bvzpm6vg5gcf
вчера в 16:41
Рома неплохой вариант для продолжения
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