«Торпедо» объявило об уходе Кутепова

Пресс-служба «Торпедо» объявила об уходе защитника Ильи Кутепова.
Илья Кутепов покидает «чёрно-белых» в связи с истечением срока действия контракта.
Пресс-служба «Торпедо» объявила об уходе защитника Ильи Кутепова.
Илья Кутепов покидает «чёрно-белых» в связи с истечением срока действия контракта.
Вот например Артем Дзюба, примеряя себя в хоккее, намедни заявил следующее:
"Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравиться дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал раму, и всё было прекрасно. Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием. так и напишите: Артём Дзюба в хоккее - это страж ворот. Я Сергей Бобровский на максималках"
Вот например Артем Дзюба, примеряя себя в хоккее, намедни заявил следующее:
"Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравиться дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал раму, и всё было прекрасно. Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием. так и напишите: Артём Дзюба в хоккее - это страж ворот. Я Сергей Бобровский на максималках"