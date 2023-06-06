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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Торпедо» объявило об уходе Кутепова

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альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:30
Олег,ты думаешь. я не знаю Сережу (Бобровского) ..и где, и кем, и как он играет?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 22:00
Сергей Бобровский игрок клуба НХЛ «Флорида Пантерз» и сборной России))

Жги дальше!
Сп62
Сп62
вчера в 20:16
Положение Торпедо теперь совсем печальное. Защита потеряла ЗМС.
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:56
а в каких воротах?))) ..к примеру-играть в воротах хоккей с мячом-ни габариты, ни рост-не влияет на результат!!!!)))
sova147
sova147 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 12:27
Да не повезло ему с командами и тренерами! Для меня он игрок не плохой!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 11:58
Надо пробовать себя.
Вот например Артем Дзюба, примеряя себя в хоккее, намедни заявил следующее:
"Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравиться дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал раму, и всё было прекрасно. Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием. так и напишите: Артём Дзюба в хоккее - это страж ворот. Я Сергей Бобровский на максималках"
ДСА
ДСА
вчера в 11:56
А когда-то был игроком уровня сборной...
q3urgp33hfva
q3urgp33hfva
вчера в 11:52
Когда-то он пытался играть в футбол
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:50
Кто теперь его подберёт?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:03
Куда же ты теперь, горемычный? Как же мы без тебя? Кто веселить нас будет?)))
Гость
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