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«Реал» принял решение продлить контракт с Начо

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:16
Отличное решение. Где вы еще найдете защитника такого уровня, согласного быть резервистом.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:58
Равноценной замены ему просто не смогли найти.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:38
Как то тревожно за Реал М.
Вообще картина движения футболистов по ТОП клубам прояснится по окончании сезона.
Может мои представления об игроках "кожаного мяча" и их "Хосе аморалис" ошибочны, но кадровые европейские вопросы будут решаться после окончательной, первоочередной комплектации команд аравийского полуострова)
Месси, Бензема, Бейл, Бускетс, Рамос....., чтобы не говорили о пошлости денег, но предпенсионный рывок сделают в песках..., слишком заманчиво!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
Начо опытный защитник ещё один сезон точно будет полезен.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:18
На один сезон можно ещё.
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