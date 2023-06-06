«Реал» принял решение продлить контракт с Начо

Защитник Начо продолжит выступать за «Реал».
По данным источника, мадридский клуб принял решение продлить контракт с игроком до лета 2024 года.
В трансфере Начо был заинтересован клуб из Серии А.
Защитник Начо продолжит выступать за «Реал».
По данным источника, мадридский клуб принял решение продлить контракт с игроком до лета 2024 года.
В трансфере Начо был заинтересован клуб из Серии А.
Вообще картина движения футболистов по ТОП клубам прояснится по окончании сезона.
Может мои представления об игроках "кожаного мяча" и их "Хосе аморалис" ошибочны, но кадровые европейские вопросы будут решаться после окончательной, первоочередной комплектации команд аравийского полуострова)
Месси, Бензема, Бейл, Бускетс, Рамос....., чтобы не говорили о пошлости денег, но предпенсионный рывок сделают в песках..., слишком заманчиво!
Вообще картина движения футболистов по ТОП клубам прояснится по окончании сезона.
Может мои представления об игроках "кожаного мяча" и их "Хосе аморалис" ошибочны, но кадровые европейские вопросы будут решаться после окончательной, первоочередной комплектации команд аравийского полуострова)
Месси, Бензема, Бейл, Бускетс, Рамос....., чтобы не говорили о пошлости денег, но предпенсионный рывок сделают в песках..., слишком заманчиво!