«Барселона» обыграла «Виссел Кобе», за который выступает Иньеста

«Барселона» одержала победу над «Виссел Кобе» в товарищеском матче (2:0).
Голами за «сине-гранатовых» отличились Франк Кессье на 16-й минуте встречи, а также Эрик Гарсия на 19-й. В составе японской команды в стартовом составе вышел экс-игрок каталонцев Андрес Иньеста.
Игра прошла в Токио.
Ну а так что, матч имени Волшебника! Жаль, что японцы не разрешили сыграть тайм за Барселону. В старте, кстати, очередной юнец с огромным талантом, который на недавнем ЧЕ до 17 лет показал неплохую игру. Ну и дебют ещё одного Араухо. Посмотрим, что за фрукт сидел полгода без практики. Что касается остальных... Торре обязан играть больше, либо аренда в условный Вильярреал. Понравился опорник Прим. Играет спокойно и хладнокровно, что на его позиции важно. Дани - правый вингер показался очень умным и талантливым, напоминает Рафинью. За один матч Дани сделал больше умных действий, чем Дембеле за 6 лет в Барсе. Если все таки продадут Рафинью, жду Дани в команде. Про Араухо нечего сказать, видно, что пока боится.... Ну где то так мне все видиться...:))))
Ну а так что, матч имени Волшебника! Жаль, что японцы не разрешили сыграть тайм за Барселону. В старте, кстати, очередной юнец с огромным талантом, который на недавнем ЧЕ до 17 лет показал неплохую игру. Ну и дебют ещё одного Араухо. Посмотрим, что за фрукт сидел полгода без практики. Что касается остальных... Торре обязан играть больше, либо аренда в условный Вильярреал. Понравился опорник Прим. Играет спокойно и хладнокровно, что на его позиции важно. Дани - правый вингер показался очень умным и талантливым, напоминает Рафинью. За один матч Дани сделал больше умных действий, чем Дембеле за 6 лет в Барсе. Если все таки продадут Рафинью, жду Дани в команде. Про Араухо нечего сказать, видно, что пока боится.... Ну где то так мне все видиться...:))))
Барса упиралась изо всех сил, как с Реал М.)
Барса упиралась изо всех сил, как с Реал М.)