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«Барселона» обыграла «Виссел Кобе», за который выступает Иньеста

вчера, 17:56
Виссел КобеЛоготип футбольный клуб Виссел Кобе0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Виссел Кобе» в товарищеском матче (2:0).

Голами за «сине-гранатовых» отличились Франк Кессье на 16-й минуте встречи, а также Эрик Гарсия на 19-й. В составе японской команды в стартовом составе вышел экс-игрок каталонцев Андрес Иньеста.

Игра прошла в Токио.

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05 июня
Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:28
Интерес к товарищеским матчам как раз таки из за таких ничей и упал. Сейчас играя в пол силе начиная выигрывать более менее шоу получают зрители а не поддавки
Брулин
Брулин
вчера в 19:07
Жалко Иньеста не забил
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:13, ред.
Легендарный Иллюзионист сыграл свой прощальный матч за японский клуб! Вот бы ещё и гол своей Барсе забил!

Ну а так что, матч имени Волшебника! Жаль, что японцы не разрешили сыграть тайм за Барселону. В старте, кстати, очередной юнец с огромным талантом, который на недавнем ЧЕ до 17 лет показал неплохую игру. Ну и дебют ещё одного Араухо. Посмотрим, что за фрукт сидел полгода без практики. Что касается остальных... Торре обязан играть больше, либо аренда в условный Вильярреал. Понравился опорник Прим. Играет спокойно и хладнокровно, что на его позиции важно. Дани - правый вингер показался очень умным и талантливым, напоминает Рафинью. За один матч Дани сделал больше умных действий, чем Дембеле за 6 лет в Барсе. Если все таки продадут Рафинью, жду Дани в команде. Про Араухо нечего сказать, видно, что пока боится.... Ну где то так мне все видиться...:))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:10
А ничейку никак нельзя было сгонять?
Барса упиралась изо всех сил, как с Реал М.)
Гость
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