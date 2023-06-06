«Барселона» обыграла «Виссел Кобе», за который выступает Иньеста

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вчера, 17:56

«Барселона» одержала победу над «Виссел Кобе» в товарищеском матче (2:0).

Голами за «сине-гранатовых» отличились Франк Кессье на 16-й минуте встречи, а также Эрик Гарсия на 19-й. В составе японской команды в стартовом составе вышел экс-игрок каталонцев .

Игра прошла в Токио.