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Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

вчера, 18:56

Полузащитник Анхель Ди Мария покидает «Ювентус». Об этом аргентинец сообщил в соцсетях.

Я подошёл к концу трудного и сложного периода. Я ухожу со спокойным сердцем, зная, что отдал все силы клубу, чтобы продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Ухожу с горечью из-за того, что не добился успеха, но с радостью от того, что привёл много друзей в эту чудесную раздевалку, частью которой я был. Спасибо всем моим товарищам по команде за любовь, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Я благодарю всех болельщиков за привязанность, которая была всегда. Крепко обнимаю, буду носить вас в своём сердце.

35-летний хавбек выступал за «бьянконери» с лета 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за команду 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:08
Один из немногих в составе, кто умел креативить на поле. Спасибо,ДиМа, удачи в дальнейшем)
протон
протон
вчера в 23:50
Ди Мария - выдающийся игрок с чемпионским менталитетом. 35 лет, а на фоне жирных контрактов из СА даже не думает футбол высочайшего уровня ради почётной и заслуженной пенсии.
Ещё пошумит с Аргентиной на следующей Копе-24, а может и на ЧМ-26 тоже.
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 22:09
После чемпионата мира 35-летнему игроку сложно найти мотивацию
Ron09
Ron09
вчера в 22:00
Теперь в Аль Итихад
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:55
Столько пафоса, будто минимум 15 лет играл за "Юве".
Incredulous
Incredulous ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Вообще-то в Саудовскую Аравию. Если что, это разные государства.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:47
Отличная статистика для игра полузащиты, тем более его возраста.
Если б не его этап в мю и последующие провокации в адрес клуба, я бы его уважал. Но, увы.
А так как игрок он хороший, креативный и очень старательный. Никогда не отбывал номер как Озил.
Rupertt
Rupertt
вчера в 21:00
Все дружно идут играть в ОАЕ.
Матвей Симонов
Матвей Симонов
вчера в 20:26
Ой...Только не как Бензема...Обидно признавать но легенды уходят в арабию.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:09, ред.
Да уж… Для Ювентуса это огромная потеря. ДиМа в таком возрасте дает фору многим - еще пару лет может поиграть в ТОП клубе однозначно.
Желаю успехов одному из самых недооцененных игроков современности.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:01
Нормальные,будут уходить из команды ,кто будет терпеть муты боссов!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:28
На Родину надоть на верблюдосе прибыть, сейчас все на заслуженный отдых будут уходить через Аравийский полуостров!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:24
Этот год завершений карьер (МЛС и т.п. не считаются): Ибрагимович, Бензема, Буффон, Ди Мария, Янг и, наверное еще кто-то, может, Месси? Всех не упомнишь... Уходит ЭПОХА! А кто остался? Что-то не видно на горизонте хотя бы подобных упомянутым выше... На безрыбье и Холанд звездой считается...
shlomo
shlomo
вчера в 19:22
Ну теперь можно и на заработки податься.... саудиты думаю против не будут.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:05
Пора на Родину, и играть для удовольствия.
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