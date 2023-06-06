Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник Анхель Ди Мария покидает «Ювентус». Об этом аргентинец сообщил в соцсетях.
Я подошёл к концу трудного и сложного периода. Я ухожу со спокойным сердцем, зная, что отдал все силы клубу, чтобы продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Ухожу с горечью из-за того, что не добился успеха, но с радостью от того, что привёл много друзей в эту чудесную раздевалку, частью которой я был. Спасибо всем моим товарищам по команде за любовь, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Я благодарю всех болельщиков за привязанность, которая была всегда. Крепко обнимаю, буду носить вас в своём сердце.
35-летний хавбек выступал за «бьянконери» с лета 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за команду 40 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
Ещё пошумит с Аргентиной на следующей Копе-24, а может и на ЧМ-26 тоже.
Ещё пошумит с Аргентиной на следующей Копе-24, а может и на ЧМ-26 тоже.
Если б не его этап в мю и последующие провокации в адрес клуба, я бы его уважал. Но, увы.
А так как игрок он хороший, креативный и очень старательный. Никогда не отбывал номер как Озил.
Если б не его этап в мю и последующие провокации в адрес клуба, я бы его уважал. Но, увы.
А так как игрок он хороший, креативный и очень старательный. Никогда не отбывал номер как Озил.
Желаю успехов одному из самых недооцененных игроков современности.
Желаю успехов одному из самых недооцененных игроков современности.