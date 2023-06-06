Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник покидает «Ювентус». Об этом аргентинец сообщил в соцсетях.

Я подошёл к концу трудного и сложного периода. Я ухожу со спокойным сердцем, зная, что отдал все силы клубу, чтобы продолжать выигрывать титулы, но это было невозможно. Ухожу с горечью из-за того, что не добился успеха, но с радостью от того, что привёл много друзей в эту чудесную раздевалку, частью которой я был. Спасибо всем моим товарищам по команде за любовь, которую они проявляли ко мне с первого дня, я всегда чувствовал себя как дома. Я благодарю всех болельщиков за привязанность, которая была всегда. Крепко обнимаю, буду носить вас в своём сердце.