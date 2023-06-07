Месси готов бесплатно играть за «Барселону»

Нападающий Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».
Лео попросил «Интер Майами» и «Аль-Хиляль» помочь организовать переход в каталонский клуб. Пока неизвестно, как эти команды могут поучаствовать в потенциальном трансфере.
Отец Месси, который является его агентом, заявил, что Лео готов выступать за «Барселону» бесплатно.
Да не хочет Барса брать Месси, всякие сказки сочиняют. Пусть переходит в Севилью, идеальная и страстная команда похожая на сборную Аргентины, тем более за команду с такими огненными фанатами как на Писхуане Месси никогда не играл, одни плюсы, Акунья, Ракитич, Монтиель... эх мечты мечты увидеть его в этой команде, уверен, сразу вытащил бы клуб в претенденты на топ-1.
Да не хочет Барса брать Месси, всякие сказки сочиняют. Пусть переходит в Севилью, идеальная и страстная команда похожая на сборную Аргентины, тем более за команду с такими огненными фанатами как на Писхуане Месси никогда не играл, одни плюсы, Акунья, Ракитич, Монтиель... эх мечты мечты увидеть его в этой команде, уверен, сразу вытащил бы клуб в претенденты на топ-1.