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Месси готов бесплатно играть за «Барселону»

вчера, 12:16

Нападающий Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

Лео попросил «Интер Майами» и «Аль-Хиляль» помочь организовать переход в каталонский клуб. Пока неизвестно, как эти команды могут поучаствовать в потенциальном трансфере.

Отец Месси, который является его агентом, заявил, что Лео готов выступать за «Барселону» бесплатно.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:56
Раньше надо было
Когда барса чуть банкротом не стала
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:51
Здравствуйте, нажмите туда же куда нажали - Игнор под любым комментарием пользователя которого Вы добавили в список игнорируемых пользователей.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:43, ред.
Уважаемый пользователь ЦСКА-1948! Прошу прощения, что поставил вас в игнорирование. Нажал не на тот флажок. Как отменить свою неуклюжесть, не знаю. Господа администраторы, исправьте её, пожалуйста,
cska1948
cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:18
Вы считаете, что уровень "Интер Майами" выше чем уровень "Севильи"?
cska1948
cska1948 ответ Тажутин Артур (раскрыть)
вчера в 21:15
Тут схема похитрей. За то, что Месси будет играть "бесплатно" в Барсе, ему должны, как он хочет, ПЛАТИТЬ «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 20:46
Отец Месси, который является его агентом, заявил, что Лео готов выступать за «Барселону» бесплатно. Но не сказал когда. Может после 40 лет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:09
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Роман Лео (раскрыть)
    вчера в 19:05
    Играть за "Севилью" - не уважать своё мастерство и заслуги перед мировым футболом. Поставьте себя на место Месси и тогда, возможно, согласитесь со мной.
    INGUSH
    INGUSH
    вчера в 18:31
    😂😂😂😂 Короткий, но смешной анекдот
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 17:54
    а ещё желает бесплатно тренировать, потом, папаша станет массажистиком, тоже бесплатно
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 17:30
    Как же сильно Месси хочет вернуться обратно в Барселону.
    Randomjkee
    Randomjkee
    вчера в 16:32
    Очередной бред. Ему уже годочков много и он перейдет туда где будет много денег в его контракте,скорее всего в Аравию. То что он великий , уже давно всем доказал. Теперь будет фармить бабки
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:20
    Уходя уходи. Ни чего хорошего с этого не выйдет.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 15:44
    Эва, как припёрло! Охота пуще неволи.
    Роман Лео
    Роман Лео
    вчера в 15:19
    Нашел коммент на одном из сайтов - лучше и не скажешь

    Да не хочет Барса брать Месси, всякие сказки сочиняют. Пусть переходит в Севилью, идеальная и страстная команда похожая на сборную Аргентины, тем более за команду с такими огненными фанатами как на Писхуане Месси никогда не играл, одни плюсы, Акунья, Ракитич, Монтиель... эх мечты мечты увидеть его в этой команде, уверен, сразу вытащил бы клуб в претенденты на топ-1.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:41
    Это чё за коммунизм!? Ну хоть за еду то можно же играть?!
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 14:28
    На словах разве что. Или может кто-то действительно в это поверит? Хотел бы играть, - играл бы. Контракт с ПСЖ закончился, Барселона подписывает Месси как свободного агента, с зарплатой в символический один евро в неделю, чтобы всё официально было, в чем проблема-то? Но все же всё прекрасно понимают, что подобные высказывания делаются с одной целью, сделать из алчного, жадного эгоиста несчастного, святого мученника в глазах его фанатов.
    Hamman
    Hamman
    вчера в 14:23
    Бесплатно? Где-то, когда-то мы это уже слышали...
    311
    311
    вчера в 14:21
    Это какая-то мутная схема с ФФП
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ myst5 (раскрыть)
    вчера в 13:53
    Кто все?? Можно по подробнее.
    myst5
    myst5
    вчера в 13:48
    Ой не гоните. Все знают преданность Месси деньгам
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 13:43
    Если бы так было просто, то Геша так бы и поступил зимой или сейчас... Что мешает?... Значит всё это не гениальное и не простое...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 13:41
    Нет гному веры...
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 13:40
    Именно Месси позорно проиграл Баварии...
    Правда обвинил в этом Барселону.
    kd89er2rjpep
    kd89er2rjpep
    вчера в 13:37
    Это вызывает опасение...
    Гном за огромные деньги ходил пешке.
    А за бесплатно он будет интриговать.
    И пытаться руководить клубом.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:34
    Возможно это и так. Всё таки фк БАРСЕЛНА - его любимый футбольный клуб
    Рыцарь Маг
    Рыцарь Маг
    вчера в 13:24
    "Ну пазязя..." (с) Л. Месси
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 13:21
    «Верим»😁😁😁
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:19
    Именно поэтому он перешёл в ПСЖ, когда "Барселона" была под санкциями и не могла позволить ему платить более 20 миллионов, мы знаем.))
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 13:15, ред.
    Папаша заднюю дал?! Помнится пару лет назад говорил диаметрально-противоположное
    Гость
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