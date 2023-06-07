Месси готов бесплатно играть за «Барселону»

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вчера, 12:16

Нападающий хочет вернуться в «Барселону».

Лео попросил «Интер Майами» и «Аль-Хиляль» помочь организовать переход в каталонский клуб. Пока неизвестно, как эти команды могут поучаствовать в потенциальном трансфере.

Отец Месси, который является его агентом, заявил, что Лео готов выступать за «Барселону» бесплатно.