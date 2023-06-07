Саудовские клубы планируют потратить 20 млрд долларов на новых игроков

Команды из Саудовской Аравии продолжат приглашать в лигу звездных футболистов.
В ближайшие два года саудовские клубы планируют потратить 20 млрд долларов для привлечения в чемпионат страны игроков с громкими именами.
Команды из Саудовской Аравии продолжат приглашать в лигу звездных футболистов.
В ближайшие два года саудовские клубы планируют потратить 20 млрд долларов для привлечения в чемпионат страны игроков с громкими именами.
Если их цель - это привлечения ЧМ, то тоже непонятно, зачем им это? Допустим, они потратят 20 млрд, чтобы купить игроков и они помогут привлечь ЧМ. Потратят несколько десятков млрд на организацию ЧМ. ЧМ пройдет за месяц. И что изменится? Ничего. Они даже вложения не отобьют. К примеру, чем ЧМ помог России?
Вся эта история похожа на капризы шейхов. Они просто хотят и всё. Даже, если нет выгоды. В общем, как дети.
Если их цель - это привлечения ЧМ, то тоже непонятно, зачем им это? Допустим, они потратят 20 млрд, чтобы купить игроков и они помогут привлечь ЧМ. Потратят несколько десятков млрд на организацию ЧМ. ЧМ пройдет за месяц. И что изменится? Ничего. Они даже вложения не отобьют. К примеру, чем ЧМ помог России?
Вся эта история похожа на капризы шейхов. Они просто хотят и всё. Даже, если нет выгоды. В общем, как дети.