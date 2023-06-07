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Саудовские клубы планируют потратить 20 млрд долларов на новых игроков

вчера, 10:34

Команды из Саудовской Аравии продолжат приглашать в лигу звездных футболистов.

В ближайшие два года саудовские клубы планируют потратить 20 млрд долларов для привлечения в чемпионат страны игроков с громкими именами.

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Перевод с Twitter DeadlineDayLive Фото: Твиттер ФК «Аль-Иттихад»
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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 20:51
Там, видать, поменьше денег воруют, чем у нас.
311
311 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:59
ФФП это детище УЕФА и распространяется только на клубы УЕФА. Арабы чхать хотели.
Брулин
Брулин
вчера в 17:15
У саудов теперь как фикспрайс - всем по 100 миллионов в год!
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:26
Это чисто маркетинг. Звездные, доигрывающие игроки привлекут своих фанатов, в страну будут ездить туристы чтобы в том числе и посмотреть на своих кумиров, опять же медийная активность. Уровень футбола там думаю стоит на десятом месте.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:41
Наверно у каждого клуба - хозяин принц!
311
311
вчера в 14:29
Самое время возобновить карьеру Самуэлю Это'О
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
Это они планируют, а сколько потратят одному Аллаху известно...)
valt134
valt134
вчера в 13:26
Денег у Саудитов немерено. За счёт нефти, конечно. Три самые нефтедобывающие страны в мире это США, Саудовская Аравия и Россия у которой, к тому же, вся таблица Менделеева, бескрайние леса и все, что только может быть. Саудиты процветают, Америка тоже финансово не бедствует. А мы… детям больным ВСЕМ МИРОМ на лечение собираем. Странно как-то…
ДСА
ДСА
вчера в 13:15
За такие деньги можно купить целый чемпионат.
qr62n9q8fc6w
qr62n9q8fc6w
вчера в 13:12
Похоже там будет проходить Суперлига
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:36
Богатые мужчины покупают дорогие игрушки.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:35
112910415
112910415
вчера в 12:23
новая реальность от старой отличается
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:03
Папаня коллекционера "Золотых мячей"!)
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:59
Сам знаешь кто останется в Европе
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:53
Главное чтобы наскребли по сусекам..., в общем сам знаешь для кого?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51
Всё!
Сейчас Папа заявит, что Барселона предлагает отпрыску Лярд!

Это настолько ошеломляющая новость, что закрадывается шальная мысль:
А не решили ли наши друзья с аравийского полуострова развалить европейский футбол и сместить центр футбольной цивилизации в пески?
Расклад простой - Месси и К" поместится в 5 млрд., а на остальные всех оптом!)
Час икс признания в новой любви с детства настает!
Илюша! Кто там вчера предлагал мне готовить новую Аву?))
Скоро новым спартаковским болельщиком пополниться Легион "Спартак"! (пусть и номинально)
kqvsuy69ph2r
kqvsuy69ph2r
вчера в 11:48
Дурные бабки ляжку жгут
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:46
А как же ФФП?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:00
Слушай, как только они не развлекаются. Читал об одном из молодых шейхов, так тот поэмы пишет медоточивые, причём написал их якобы уже штук сто (видимо, целый кабинет литературных негров нанял). Когда ты родился и у тебя всё, что ты можешь пожелать в принципе, только по факту рождения, тебе всю жизнь не нужно пальцем шевелить, там и не такая шиза может пойти.
Elliada
Elliada
вчера в 10:53
Похоже, что Роналду поторопился подписать контракт с Аль-Насром за 200 млн в год. Сейчас ему вполне могли бы предложить больше. Из-за жадности дальше своего носа не видит.
Elliada
Elliada
вчера в 10:52
Ого! Местные в панике. Скоро понаедут гастарбайтеры. Если серьезно, то не понимаю зачем СА это нужно? Уровень чемпионата это не поднимет. Всё-таки, туда приедут старые и не амбициозные игроки ради денег, которые, возможно, будут пропускать большую часть сезона из-за травм. К примеру, разве можно сравнивать игру Роналду в Европе и в СА? Через несколько лет они уйдут, и что изменится? Вернутся туда, где были.

Если их цель - это привлечения ЧМ, то тоже непонятно, зачем им это? Допустим, они потратят 20 млрд, чтобы купить игроков и они помогут привлечь ЧМ. Потратят несколько десятков млрд на организацию ЧМ. ЧМ пройдет за месяц. И что изменится? Ничего. Они даже вложения не отобьют. К примеру, чем ЧМ помог России?

Вся эта история похожа на капризы шейхов. Они просто хотят и всё. Даже, если нет выгоды. В общем, как дети.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:46
Амеры молодцы, в такой ситуации они останутся красавцами - пока арабы уничтожат европейский футбол своими нефтедолларами, которые у них именно из-за США в основном, потому что именно США поддерживали последние десятилетия высокие цены на нефть (из-за того, что они сами были ведущими производителями, но дорогой в производстве сланцевой нефти, для которой нужны высокие цены на нефть), разорят все европейские команды, зрители и обратятся тогда к МЛС, потому что она основана на условии (как и НБА, НХЛ и т.п.), что все команды примерно равные, тратят поровну и выигрывают за счёт индивидуальных качеств игроков и тренеров, а не нефтедолларов.
протон
протон
вчера в 10:35
Многие сейчас смеются, но если они такими темпами в каждую команду чемпионата купят легенд типа Роналду и Бензема а им это по силам, то за этим чемпионатом станет интересней следить чем за некоторыми европейскими.
Гость
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