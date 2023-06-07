Саудовские клубы планируют потратить 20 млрд долларов на новых игроков

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вчера, 10:34

Команды из Саудовской Аравии продолжат приглашать в лигу звездных футболистов.

В ближайшие два года саудовские клубы планируют потратить 20 млрд долларов для привлечения в чемпионат страны игроков с громкими именами.