«Реал» решил не покупать Кейна

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вчера, 22:57

Нападающий , вероятно, не перейдет из «Тоттенхэма» в «Реал».

Футболист перестал быть значимой трансферной целью для «сливочных». В клубе из Мадрида полагают, что предполагаемая стоимость этого трансфера слишком высока. «Шпоры» готовы отпустить игрока, если за него предложат более 116 миллионов евро. Зарплата Харри составляет 20 миллионов евро в год. Помимо этого, «Реал» планирует подписывать молодых и перспективных футболистов, Кейн в эту стратегию не вписывается.

Ранее стало известно, какого игрока готов приобрести лондонский клуб ради сохранения Харри в команде.