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«Реал» решил не покупать Кейна

вчера, 22:57

Нападающий Харри Кейн, вероятно, не перейдет из «Тоттенхэма» в «Реал».

Футболист перестал быть значимой трансферной целью для «сливочных». В клубе из Мадрида полагают, что предполагаемая стоимость этого трансфера слишком высока. «Шпоры» готовы отпустить игрока, если за него предложат более 116 миллионов евро. Зарплата Харри составляет 20 миллионов евро в год. Помимо этого, «Реал» планирует подписывать молодых и перспективных футболистов, Кейн в эту стратегию не вписывается.

Ранее стало известно, какого игрока готов приобрести лондонский клуб ради сохранения Харри в команде.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:10
Более 116 млн за 30-летнего игрока - это шпоры перегнули. С такими ценниками, пожалуйста, к ПСЖ и МанСити, а лучше сразу к саудитам.
salleeh
salleeh
сегодня в 02:19, ред.
Болельщики Реала могут не беспокоиться за трансферную политику клуба, она на высоком уровне… Это у Баварии проблемы, футболистов выбирают по походке и цвету глаз…
Брулин
Брулин
сегодня в 00:49
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:15
А разве Реал им интересовался?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:13
Зачем Реалу возрастная тряпка
98ny7chvp5nc
98ny7chvp5nc
сегодня в 00:11
А он и не нужен
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:08
Все просто, с Кейном будут ждать до конца трансферного окна, ведь это последнее окно, в которое его вообще можно продать, зимой он уже сможет вести разговоры с новым клубом. К концу ТО Леви станет куда сговорчивее.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:46
Через год уйдёт в МЮ.. Бесплатно.. Делов то..
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 23:43
Испанская Ла-лига-это не тот турнир, в котором могут успешно заиграть английские дуболомы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:38
У него остался год по контракту, и уже через полгода можно, значит, с ним вести переговоры, Леви тут только сам себя или очередных шейхов разведёт, если 116 миллионов за игрока, с которым через полгода можно бесплатно контракт подписать, хочет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:34
Мне тоже кажется что цена на него завышена!
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