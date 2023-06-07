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«Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,5 миллиарда евро за 3 года

вчера, 20:30

«Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии по-прежнему надеется подписать нападающего Лионеля Месси.

Клуб предлагает аргентинцу 3-летний контракт, по которому игрок заработает 1,5 миллиарда евро. Футболист пока что не принял решения.

Ранее сообщалось, что Месси близок к переходу в команду из МЛС.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 22:44, ред.
С ума сошли, накормите детей африки
Futurista
Futurista
вчера в 21:50
Тот самый момент когда Лео понял, что всю карьеру играл практически бесплатно)...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:48
Да...надо думать быстрее...карета может превратиться в тыкву раньше полуночи)...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 21:45
Так вроде он ещё и слова не проронил.. Хе..
Futurista
Futurista
вчера в 21:40, ред.
Папа в шоке)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:12
Это уже даже не смешно. Это на грани маразма...
cska1948
cska1948
вчера в 21:10
Месси довыделывается, что арабы пошлют его куда подальше.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:10, ред.
«Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,5 миллиарда евро за 3 года .

Главная трансферная сага лета подошла к концу. Хотя июнь-то только начался! Лионель Месси принял решение о подписании контракта с «Интер Майами». Аргентинец достиг принципиальной договорённости с американским клубом, а также сообщил «Барселоне», что не вёрнется в команду. О трансфере объявил Фабрицио Романо, а значит, скоро заявят и официально.
Ну и конечно условия перехода Месси в «Интер Майами»!
Месси будет получать процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент МЛС, начнёт получать прибыль от продажи некоторых продуктов adidas, сможет купить любую команду МЛС после завершения карьеры, будет получать € 60 млн в год и сможет выбрать в клуб тренера которого сам пожелает !). А самое главное, что Месси хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки – 2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео. В связи с этими факторами Месси и выбрал «Интер Майами». Теперь осталось только ждать официального подтверждения этой истории . А вдруг, авось папа ➕️ арабский куш 💰 💰 💰 💰 💰 перевернут всё , поднимется рука вверх и резким движением вниз, с криком чёрт с ним , была не была, жизнь одна !!!)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:07
Месси уже надоел
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:03
Предлагаю Месси согласиться... И купить на эту сумму всю Барсу.. Денег хватит... И отправить Лапорту на заработки в Майами.. Лео станет играющим президентом... Хе.. А говорят клуб выше любого футболиста... Не-а... А-ха-ха-ха...
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:56
Ничего они не повышают. Скорее наоборот. Была инфа про 1,2 миллиарда за два года. Потом, 1 миллиард за два года. Сейчас, 1,5 но уже за три года.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:52, ред.
"Алчный" Месси : 1,5 лярда?... В год.. Каждому... Включая членов семьи, папу, брата и собаку... Наличными... Бабки вперёд... И тогда я подумаю... Возможно даже соглашусь играть хоть в парандже.. А-ха-ха-ха 😄😅😛🤭🤔..
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:50
Для ровного счёта надо бы : 3 года - 3 лярда...
Elliada
Elliada
вчера в 20:49
Похоже, что арабы пошли на принцип. Им уже не важна сумма, лишь бы заполучить Месси. Роналду и Бензему дважды просить не пришлось, а Месси уже который раз отказывает, а они всё повышают и повышают.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:47
Умопомрачительная сумма!
cska1948
cska1948
вчера в 20:47
Месси если не довёл ещё отца до инфаркта, то точно доведёт, если откажется от ТАКИХ денег.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:43, ред.
100000000000000000000000000000000000000000000000000 млн евро
+ Красное море + 50% от добычи нефти....ну и чтоб Роналду был в команде массажистом или поваром......

И ни центом меньше....и никаких уступок...
Гость
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