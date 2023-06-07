«Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,5 миллиарда евро за 3 года .

«Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии по-прежнему надеется подписать нападающего Лионеля Месси.
Клуб предлагает аргентинцу 3-летний контракт, по которому игрок заработает 1,5 миллиарда евро. Футболист пока что не принял решения.
Ранее сообщалось, что Месси близок к переходу в команду из МЛС.
Главная трансферная сага лета подошла к концу. Хотя июнь-то только начался! Лионель Месси принял решение о подписании контракта с «Интер Майами». Аргентинец достиг принципиальной договорённости с американским клубом, а также сообщил «Барселоне», что не вёрнется в команду. О трансфере объявил Фабрицио Романо, а значит, скоро заявят и официально.
Ну и конечно условия перехода Месси в «Интер Майами»!
Месси будет получать процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент МЛС, начнёт получать прибыль от продажи некоторых продуктов adidas, сможет купить любую команду МЛС после завершения карьеры, будет получать € 60 млн в год и сможет выбрать в клуб тренера которого сам пожелает !). А самое главное, что Месси хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки – 2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео. В связи с этими факторами Месси и выбрал «Интер Майами». Теперь осталось только ждать официального подтверждения этой истории . А вдруг, авось папа ➕️ арабский куш 💰 💰 💰 💰 💰 перевернут всё , поднимется рука вверх и резким движением вниз, с криком чёрт с ним , была не была, жизнь одна !!!)))
Главная трансферная сага лета подошла к концу. Хотя июнь-то только начался! Лионель Месси принял решение о подписании контракта с «Интер Майами». Аргентинец достиг принципиальной договорённости с американским клубом, а также сообщил «Барселоне», что не вёрнется в команду. О трансфере объявил Фабрицио Романо, а значит, скоро заявят и официально.
Ну и конечно условия перехода Месси в «Интер Майами»!
Месси будет получать процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент МЛС, начнёт получать прибыль от продажи некоторых продуктов adidas, сможет купить любую команду МЛС после завершения карьеры, будет получать € 60 млн в год и сможет выбрать в клуб тренера которого сам пожелает !). А самое главное, что Месси хочет играть в конкурентоспособной лиге, чтобы хорошо подготовиться к Кубку Америки – 2024. Кроме того, переезд в Саудовскую Аравию не привлекал семью Лео. В связи с этими факторами Месси и выбрал «Интер Майами». Теперь осталось только ждать официального подтверждения этой истории . А вдруг, авось папа ➕️ арабский куш 💰 💰 💰 💰 💰 перевернут всё , поднимется рука вверх и резким движением вниз, с криком чёрт с ним , была не была, жизнь одна !!!)))
+ Красное море + 50% от добычи нефти....ну и чтоб Роналду был в команде массажистом или поваром......
И ни центом меньше....и никаких уступок...
+ Красное море + 50% от добычи нефти....ну и чтоб Роналду был в команде массажистом или поваром......
И ни центом меньше....и никаких уступок...