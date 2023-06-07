«Аль-Хиляль» готов заплатить Месси 1,5 миллиарда евро за 3 года .

1686159051

вчера, 20:30

«Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии по-прежнему надеется подписать нападающего .

Клуб предлагает аргентинцу 3-летний контракт, по которому игрок заработает 1,5 миллиарда евро. Футболист пока что не принял решения.