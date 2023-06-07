Месси хочет выиграть чемпионат мира в 2026 году

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вчера, 19:16

Нападающий сборной Аргентины планирует перейти в «Интер Майами».

Спортсмен и клуб уже достигли принципиальной договоренности. Игрока привлекла возможность оставить футбольное наследие в США . Помимо этого, семья Лионеля хочет жить во Флориде. В случае трансфера Месси заключит с фирмой Apple выгодный контракт. Данная компания является бродкастером поединков МЛС .