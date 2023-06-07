Месси хочет выиграть чемпионат мира в 2026 году

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси планирует перейти в «Интер Майами».
Спортсмен и клуб уже достигли принципиальной договоренности. Игрока привлекла возможность оставить футбольное наследие в США. Помимо этого, семья Лионеля хочет жить во Флориде. В случае трансфера Месси заключит с фирмой Apple выгодный контракт. Данная компания является бродкастером поединков МЛС.
Аргентинец хочет выиграть чемпионат мира 2026 года, который состоится в Канаде, США и Мексике. В будущем нападающий готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Месси собирается вернуться к этим переговорам позднее.