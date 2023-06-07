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Месси хочет выиграть чемпионат мира в 2026 году

вчера, 19:16

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси планирует перейти в «Интер Майами».

Спортсмен и клуб уже достигли принципиальной договоренности. Игрока привлекла возможность оставить футбольное наследие в США. Помимо этого, семья Лионеля хочет жить во Флориде. В случае трансфера Месси заключит с фирмой Apple выгодный контракт. Данная компания является бродкастером поединков МЛС.

Аргентинец хочет выиграть чемпионат мира 2026 года, который состоится в Канаде, США и Мексике. В будущем нападающий готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Месси собирается вернуться к этим переговорам позднее.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:59
То есть опять кто то оплатит халявные пенальти
Александр Валяев
Александр Валяев ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:42
До определенного момента, возраст всё равно своё возьмёт))
youtomee
youtomee ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Ну 38, Роналду же играл на этом чемпе. Ему было 37. Будет ходить пешком 90 минут, на 91 что-нибудь сообразит и может забьет. От него же не требуют пахать все 90 минут и везде отрабатывать.
Futurista
Futurista
вчера в 21:30
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:16
А кукишь из 3-х пальцев ты не хочешь?Ты и так испаганил весь Мировой футбол!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Он же генетически модифицированный, так что возраст не помеха. Гормон роста творит чудеса, старик Сталлоне не даст соврать:
Elliada
Elliada
вчера в 19:58
В любом турнире главное победа, а не участие. Странно было бы, если он хотел всего лишь сыграть на ЧМ
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 19:57
4 кубок мира должен настояться и выдержаться некоторое время, традиции нарушать нельзя, и тут вопрос сможет ли Месси в 2046 году выйти на поле
cska1948
cska1948
вчера в 19:55
Почему нет инфы о том в каком качестве Месси хочет выиграть ЧМ? Если это подтвердиться, то я буду считать его ненормальным. Кто-нибудь, напомните Лео, сколько лет ему будет в 2026 году.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:48
Теперь это будет сделать легче... Давления нет... Да и через три года Аргентина ещё сильнее станет... Чемпионы мира станут ещё опытнее... Это вам не волосами забивать и мечтать обыграть Аргентину в финале... Здесь заявление серьезное...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:39
Ну Эмилиано Мартинес, понятно, уже сказал, что хоть зарплату готов отдавать Месси, не только бесконечно серии пенальти вытягивать, остальные-то будут готовы за галактического отработать?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:36
Один раз проскочил…думает ещё сможет 😁
drug01
drug01
вчера в 19:33
У Месси большие планы!
Triem
Triem
вчера в 19:29
Хотеть не вредно но скорее Аргентина вылетит на групповой стадии в свете новых тенденций
Dead Morose
Dead Morose
вчера в 19:28
ахаха во второй раз тащить никто не будет)хотяяя...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
Хорошее желание, но согласятся ли игроки играть каждую игру вдесятером?
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