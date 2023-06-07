Месси не вернётся в «Барселону». Его жена отказалась от 1 миллиарда евро

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вчера, 21:21

Всё ради рая для пенсионеров.

Антонелла – глава семейства Месси

Когда хавбек Хави прощался с «Барселоной», то Эрнандес держал за руку жену Нурию, а подружки и супруги других футболистов команды подходили к коротышке и целовали в обе щеки. С Месси поцелуями не прощаются. Он боится на фотографиях касаться спин других женщин. Лионель точно связал судьбу с ревнивой женщиной. Антонелла годами отказывалась выходить за него замуж.

Он покупал кольцо, просил руки и сердца, а она отказывала. Женились в 2017-м после рождения двух сыновей, хотя знакомы со школы. Это настолько доминантное поведение жены, что объяснения излишни. Роккуццо заправляет в семье. Ей не понравился Париж так, как думала, поэтому уехали. Ей не нравилось, что Месси ест одни шоколадки и пьет газировку – сел на диету.

Нормально, что Месси советуется с любимой, когда принимает важные решения. Но очевидно, что Роккуццо нравится власть, и она ею часто пользуется. Бегиристайн и Гвардиола убеждали Месси уйти в АПЛ за 300 млн евро, чтобы улучшить финансовое положение «Барселоны» в 2018-м, ведь боссы «Манчестер Сити» фанаты и бывшие футболисты «блаугранас».

Месси послушал жену и отца, подписал смертельный для каталонцев контракт. Возможно, Антонелла не любит англичан, как многие аргентинцы? Что ж, в АПЛ великий футболист теперь точно не сыграет. И вряд ли выступит еще раз официально за «Барселону».

«Интер» срочно нужно спасать в МЛС

Удивляли слухи, что Месси переберется в США , а затем уйдет в аренду в Испанию. Зачем Бекхэму и инвесторам «Интера» подписывать Месси, ради которого проводили консультации с другими клубами североамериканской лиги, ведь там есть лимит на зарплату, если дальше вишенки заберет «Барселона»? Аренда на год имела бы спортивный смысл, будь команда Хави фаворитом ЛЧ .

Но Лионель в ПСЖ вместе с Неймаром и Мбаппе не вышел в еще один финал турнира. Наивно верить в успех с Араухо, Педри и де Йонгом. «Барселона» даже Лигу Европы не выиграла в этом сезоне. Хотя эта команда на три головы сильнее нового клуба Месси. Лионель выбрал «Интер Майами», последнюю команду Восточной Конференции. Аргентинец разминулся с уволенным Филом Невиллом.

Зато в МЛС встретит много аргентинцев. Например, Дриусси круто выступил в прошлом сезоне, забил 25 мячей. Его «Остин» под присмотром актера МакКонахи не стал чемпионом. В финале «Лос-Анджелес» Бэйла обыграл в безумном матче «Филадельфию». Гарет забил спасительный гол на 128-й минуте, а дальше все решили в серии пенальти после ничьей 3:3. «Интеру» такой успех вряд ли светит.

Зато сегодня праздник у Кривцова, Йедлина, аргентинца Негри и голкипера Каллендера. Их одноклубником станет сам Лионель Месси. Но пока Дэвид Бекхэм не нашел сильного наставника – говорят, Лионель опять устроился скаутом и зовет знакомого Херардо Мартино, и не привез из Европы скаутов и аналитиков, великому форварду предстоит привыкнуть к частым поражениям в США .

Жена может отпустить Месси чуть позже

Ради 500 млн евро в семейный бюджет. Говорят, Лионель удивил шейхов, когда попросил отсрочку. Подумали, что хочет в «Барселону». Но оказалось, что Месси нужен год, чтобы устроить детей в школу в США , обжиться в квартире в Майами. Также могут купить или снять дом ближе к пляжу. После промозглого Парижа семье понравится в раю для пенсионеров и крокодилов.

А когда сыновья подрастут и подучат английский (хотя в Майами скорее нахватаются кубинского акцента испанского языка), то Месси могут на год отпустить в Саудовскую Аравию. Посмотрим, не остынет ли к тому времени идея наследного принца переплачивать легендам футбола. Впрочем, Месси столько заработал – состояние оценивают выше 1 миллиарда евро, что семья оказалась важнее.

Зато через много лет в семейной ссоре сможет бурчать Антонелле, что отказался ради ее комфорта от 1 миллиарда евро. Может, жена права? Своим отказом Месси выделяется. Бензема, Канте и Роналду выбрали деньги. Их нет смысла за это осуждать, ведь на старости футбольных лет так поступали Пеле, Кройф, Беккенбауэр и многие другие. Но Лионель показал, что у него особый путь.

В идеале надо завершить карьеру дома

Потому что это мечта Месси. Но Лионель пока не может вернуться в Росарио с семьей. Решили заработать, ведь в «Интере» контракт на четыре года с зарплатой 50 млн евро за сезон, и отдохнуть, ведь пляжи Флориды им нравятся. Еще не забывают о будущем детей. Мелкие Месси растут, а частные школы в США круче любых академий в Саудовской Аравии.

Почему не хотели сразу рвануть в Аргентину? Росарио очень опасный город, высок риск похищения детей. Неизвестные в масках угрожали Месси, напав на магазин его тестя и оставив записку. А в Саудовской Аравии, судя по сообщениям от окружения Месси, категорически не понравилось жене. «Барселона» не потянет Месси финансово, это было понятно.

Не получилось убедить «Интер Майами» отдать Лионеля на год, за который тот может получить сложную травму. Оставался вариант, о котором давно говорили. Бекхэм обхаживал Месси и Роналду годами. Криштиану выбрал деньги шейхов, но еще посмотрим, не станет ли португалец одноклубником Месси. Американцы объективно умеют создавать большие шоу.

Может, сведут легенд, пускай даже команда пока слабая. Но у Златана тоже был так себе коллектив, что не помешало забить 53 мяча в МЛС . Нет сомнений, что Месси заиграет в США . Обидно лишь, что восемь лет страдал в плей-офф ЛЧ . Но такова цена компромиссных решений. Мужик с другим характером не послушал бы отца и жену, рванул к Гвардиоле.