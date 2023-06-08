«Спартак» интересуется бисау-гвинейским форвардом «Труа»

Спортивный директор «Труа» Франсуа Витали высказался об интересе к нападающему команды Мама Бальде со стороны «Спартака».
Мы пока не получили никаких конкретных предложений от «Спартака». Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой.
27-летний форвард в сезоне 2022/23 провёл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.
Очень разнообразная селекция...
Кому то на Юбилей видать глобус подарили...
Очень разнообразная селекция...
Кому то на Юбилей видать глобус подарили...