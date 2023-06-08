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«Спартак» интересуется бисау-гвинейским форвардом «Труа»

вчера, 15:59

Спортивный директор «Труа» Франсуа Витали высказался об интересе к нападающему команды Мама Бальде со стороны «Спартака».

Мы пока не получили никаких конкретных предложений от «Спартака». Но интерес к Бальде со стороны клуба действительно большой.

27-летний форвард в сезоне 2022/23 провёл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:30
А зачем он? Или денег теперь только на папуасов хватает?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50, ред.
То Ямайка..то Бисау....
Очень разнообразная селекция...
Кому то на Юбилей видать глобус подарили...
Брулин
Брулин
вчера в 17:21
Как то и не красиво будет такого человека оскорблять матом, выйдет очень грубо ))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:00
Папа Месси круче.
sq2njcu5sd9n
sq2njcu5sd9n
вчера в 16:48
За Одессу маму слыхал, а за с Гвинеи-Бисау Маму как-то не приходилось
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:28
Ну за второе место, что ?????
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:25
Здравствуйте. Призы бывают разные.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:05
Одноклубники будут ржать - “Бальде с мамкой на треню пришел»
протон
протон
вчера в 16:05
Батю Бальде подтяните тоже
протон
протон
вчера в 16:04
Будут в Спартаке Бальде и Мама Балде
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
Мало ли шоо кто-то фантазирует !))
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