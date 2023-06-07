Миранчук в ЦСКА и ещё 14 прощаний «Локомотива». У Дзюбы будет новый сад

1686122380

вчера, 10:19

«Прекрасный цветок» ждёт новых напарников.

«Локомотив» может отпустить 11 футболистов

Дзюба сравнил себя не с деревом, а с прекрасным цветком, который попал в ухоженный сад. Говорит, легко было зацвести. Ехидный Уткин добавил, что борщевик тоже цветет. С намеком, что рядом с очевидными талантами созидателя на поле у Артёма хватает деструктивных ядовитых привычек. Но в «Локомотиве» немножко мазохисты. Поэтому в списке их сомнительных потерь не только Кварацхелия.

А в перечне неудачных покупок не только многие сделки Цорна. Московский клуб потратил в этом чемпионате 18.6 млн евро, а в прошлом 42.7 млн евро. Добавляем 80 млн евро на оплату труда за два сезона. «Немецкий проект» обошелся примерно в 140 млн евро. Результатом стал «Локомотив» в зоне стыковых матчей. Лишь благодаря зимним сделкам – пришли Дзюба, Пиняев, Глушенков и Лантратов, исправили ситуацию.

А главным новичком стал Галактионов. Михаил Михайлович обнаружил в клубе много игроков, которые не входят в его планы. Таких человек набралось 11 с длительными контрактами. В восьми случаях речь о новичках команды. Бывшие менеджеры «Локомотива» живут спокойно в Германии, а разгребают завалы другие люди.

Все ожидаемые расставания логичные для клуба

Нужно освободить деньги для зарплат новых игроков. Также важно, что в списке из 11 фамилий нет ни одного футболиста железной основы Галактионова. Набрали в заявку людей, которые не заиграли. К самому звездному вернемся чуть позже, а здесь разберемся с теми, кто оказался рядом. Изодор давно хотел уйти, он даже начал забивать после выходов на замену, чтобы напомнить о себе во Франции.

Худяков не будет основным голкипером, когда есть Лантратов. Если юный вратарь не хочет сидеть на лавке, то его стоит отдать в аренду. Даниил – интересный голкипер, который рядом с взрослыми центральными защитниками может показать хороший футбол. Митай, Мампасси и Раконьяц – лишние в новом «Локомотиве». Ни один из этих игроков не сильнее тех, кто останутся. Педриньо скандальнее Глушенкова и Пиняева. И Керк не приносил пользы.

Остается Едвай, который по классу выше остальных. Но опыт не помог Тину достойно представлять защиту «Локомотива». Галактионов сильнее доверяет 19-летнему Погостнову, молодым Фассону и Кузьмичеву, а также опытном Конти. Также ждут из лазарета Магкеева. Марадишвили не отработал вложенные в его трансфер деньги – 7 миллионов евро. И Куликову с контрактом всего на год будет тесно, если Баринов и Карпукас останутся основными хавбеками.

Антон Миранчук может выбрать трансферы ЦСКА

Если бы Миранчук не был интересен «армейцам», то на вопрос о переходе Антона в соседний московский клуб Владимир Федотов ответил бы просто: «Нет, мы не интересуемся этим футболистом». Но лучший наставник сезона заявил, что трансферы любят тишину. Но что знают двое, то знает вся Москва. В ЦСКА понимают, что Заболотный на острие это временный вариант. Видят, что Медина может закрепиться как левый латераль. В курсе, хочет ли уйти Карраскаль.

Обляков заиграл правым атакующим хавбеком, но левее центра может оказаться Миранчук. У Антона есть опыт игры центральным нападающим, удобно меняться местами с Чаловым. Понятно, что в «Локомотиве» и ЦСКА у близнеца будут конкуренты. Но Галактионов вряд ли считает Антона незаменимым. У него неплохая статистика, результативный нападающий, который спокойно исполняет пенальти и может создать момент самостоятельно. Но есть другие варианты.

Дзюба может получать передачи от Пиняева, Глушенкова и Жемалетдинова. Также никто не запретит Галактионову подписать другую «десятку». В таком случае Миранчуку самому выгодно найти новый клуб. Его контракт еще на год. Если «Локомотиву» интересно получить компенсацию, то надо действовать этим летом. Также Галатионов может держать в уме переход на «4-3-3», ведь Дзюба выполняет много черновой работы, а Глушенков и Пиняев весьма активные.

Потеря пятнадцати игроков – стресс для команды

Трансферы хаос «Локомотива» имеет один плюс. В этом сезоне на поле в РПЛ разные тренеры выпускали 36 разных футболистов, был перебор. Логично сократить обойму, подписав парочку новичков. Например, у Самошникова закончился контракт с «Рубином». Илья ищет себе новую команду, «Локомотив» среди кандидатов. Руководители клуба говорили о ставке на молодых россиян, 25-летний Илья подходит на правый фланг не хуже, чем 34-летний Смольников. Московская команда уже другая, но это лишь начало.

Дзюба, Конти, Глушенков, Лантратов и Пиняев могут оказаться зимними новичками, которые закрепятся в основном составе через семь недель в новом сезоне. До старта нового чемпионата очень мало времени, первый матч проведут 23 июля. Значит, что действовать надо быстро. Нет смысла гонять на сборах тех, кто уходит. Также, отдав столько игроков, клуб нуждается в усилении если не основы, то обоймы. Но закончили сезон серией из 8 игр без поражений, мест в старте у «Локомотива» немного.

Логично усилить правый фланг защиты и позицию «десятки». А еще найти опытного центрального защитника, если молодые ребята не убедят наставников на сборах. Еще нужен дублер для Дзюбы, ведь у Игнатьева истекает контракт. Как и у Смольникова, Живоглядова и Камано. Итого 15 человек на выход. После такой встряски предсказать последствия для футбола невозможно. Галактионов удачно дебютировал, но для него самый важный отрезок – первая часть полноценного сезона.