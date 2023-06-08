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Чистяков собирается остаться в «Зените»

вчера, 10:53

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба.

Реагирую с юмором. Смотрю, читаю, улыбаюсь. Понимаю, что трансферное окно не за горами. И СМИ надо работать. Поэтому они и наводят суету. Могу сказать точно, что это слухи. Я игрок «Зенита».

Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на тему ухода. Если только в шутливой форме, мол, мы тебя никуда не отдадим. Все понимают, что это слухи. Я тоже хочу остаться. Когда и если пойму, что не смогу конкурировать, тогда буду думать. Но сейчас не тот случай. Поэтому я здесь.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:51
До прихода Ренена, он провел, очень качественный сезон. Сейчас Семак, его в составе не видит, но это не говорит о том,что он плохой защитник. Из-за отсутствия игровой практике, он слегка сдал,но при постоянной игровой практике, быстро наберёт форму. Так что если уйдет, то этот миллион заработает в другом клубе. В том же Локо,как вариант
Ironigor
Ironigor ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 09:44, ред.
А ты думаешь ему где-то будут больше платить ???)))
Зарплату, заработать надо. А он и эту зарплату не вытягивает !!!))
Palex
Palex ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:37
Вот именно. Такую. Это зарплата,предел мечтаний футболиста?
Ironigor
Ironigor ответ Palex (раскрыть)
вчера в 23:56
А что это секрет ???
Palex
Palex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:09
Знаешь его зарплату?
s6swfd8crgg6
s6swfd8crgg6
вчера в 18:02
Абсолютый вредитель.
Сп62
Сп62
вчера в 14:46
Если уйдёт, кто же лавку полировать будет? А так всё на месте и зарплата, и лавка.
протон
протон
вчера в 13:11
Самый пленный из всех защитников зенита,просто никакой
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:04
Спасибо за ответ на поставленный вопрос!)
Удачного дня!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:57
Наврядли куда-то уйдёт. Кто ему ещё будет платить такую зарплату !)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:56
Почему все любят играть за Зенит?)
Гость
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