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Три российских клуба интересуются сербским защитником

вчера, 15:11

Алиц Мирсад, агент защитника «Ваасланд-Беверена» Александра Вукотича, рассказал об интересе российских клубов к своему клиенту.

Некоторые клубы из РПЛ интересуются защитником Вукотичем, мы общаемся, но пока нет ничего конкретного. У нас есть предложение из второго немецкого дивизиона. Мы выбираем для игрока лучший вариант продолжения карьеры. Также поступают звонки из Азии, Китая. Могу сказать, что «Пари НН», «Балтика», «Крылья Советов» интересуются, они делали запрос в агентство и запрашивали информацию по доступности игрока. Ведь он серб, а русские для них братья, и все такое. Повторюсь, ничего конкретного пока нет.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:43
«Пари НН», «Балтика», «Крылья Советов» интересуются
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1353182/vukotich-aleksandar-pari-nn 07.06.2023
Только бедолаги РПЛ и интересуются. У нас таких в ФНЛ десятка два найдется.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:06
Российские игроки закончились?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:58
Ведь,он серб,а сербы братья,значит ему ,в Россию,выручать брата Балтику,братаКрылья,брата из Нижнего Новгорода!!! Только наверное не захочет,сюда ехать!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:21
Агент набивает цену внося неопределенность.
Гость
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