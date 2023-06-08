Сборная Уругвая вышла в финал молодёжного чемпионата мира

Сборная Уругвая обыграла команду Израиля в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира U20 (1:0).
Гол забил Андерсон Дуарте на 61-й минуте.
В другом поединке этой стадии встретятся коллективы Италии и Южной Кореи.
Сборная Уругвая обыграла команду Израиля в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира U20 (1:0).
Гол забил Андерсон Дуарте на 61-й минуте.
В другом поединке этой стадии встретятся коллективы Италии и Южной Кореи.
Вот вторая пара Италия - Юж. Корея - интрига. За последние годы детский и юношеский футбол в Юж. Кореи прогрессирует семимильными шагами, отсюда и успехи молодёжной сборной. которая на предыдущем Чемпионате заявила о себе в полный голос - в финале проиграли Украине.
Что касается нынешнего футбольного мэйджора, то корейцы в нем идут без поражений, а французские и нигерийский скальпы дорогого стоят.
На мой дилетантский взгляд букмекеры слишком смело их записали в аутсайдеры с соответствующим кэфом....
Вот вторая пара Италия - Юж. Корея - интрига. За последние годы детский и юношеский футбол в Юж. Кореи прогрессирует семимильными шагами, отсюда и успехи молодёжной сборной. которая на предыдущем Чемпионате заявила о себе в полный голос - в финале проиграли Украине.
Что касается нынешнего футбольного мэйджора, то корейцы в нем идут без поражений, а французские и нигерийский скальпы дорогого стоят.
На мой дилетантский взгляд букмекеры слишком смело их записали в аутсайдеры с соответствующим кэфом....