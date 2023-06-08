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Сборная Уругвая вышла в финал молодёжного чемпионата мира

вчера, 22:31

Сборная Уругвая обыграла команду Израиля в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира U20 (1:0).

Гол забил Андерсон Дуарте на 61-й минуте.

В другом поединке этой стадии встретятся коллективы Италии и Южной Кореи.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:27
Красавчек Дуарте, теперь осталось Спартак сделать финалисто ЛЧ
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 09:37
Молодцы уругвайцы. Удачи!
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 07:23
Все-таки сильны традиции.
В финале играют потомки первых чемпионов мира - Уругвай (1930) и Италия (1934).
Приятно удивил Израиль.
oldrussian
oldrussian ответ 5s45tb7xujpz (раскрыть)
сегодня в 06:15
Скажу больше. Не все знают даже того, что второй(1934) и третий(1938) ЧМ взяли итальянцы.
z829a3jj9y47
z829a3jj9y47
сегодня в 05:00
Уругвай традиционно сильная сборная, теперь это касается и молодёжки
hyed74n9zdcu
hyed74n9zdcu
сегодня в 03:59
Хорошая смена растёт у селесте
pk8uket2229b
pk8uket2229b
сегодня в 02:31
Уругвай и выиграет турнир
5s45tb7xujpz
5s45tb7xujpz
сегодня в 00:37
Мало кто знает, но первые два чм в истории по футболу взяли не арги, немцы или бразилы с италией, а Уругвай. Он бесспорно превосходил прочих по мастерству в футболе!
npdk3nb6gu3s
npdk3nb6gu3s
сегодня в 00:37
Вся команда Израиля - 3 ляма, Италия - 92. Вопросов о чемпионстве не возникает, но уругвайцы показывают довольно унылый антифутбол, хоть и вырвали победу. Израилю удачи за бронзу, молодёжку Италии, думаю можно поздравлять с чемпионством.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:09
Израильтяне и так прыгнули выше головы, закономерный и справедливый результат.
Вот вторая пара Италия - Юж. Корея - интрига. За последние годы детский и юношеский футбол в Юж. Кореи прогрессирует семимильными шагами, отсюда и успехи молодёжной сборной. которая на предыдущем Чемпионате заявила о себе в полный голос - в финале проиграли Украине.
Что касается нынешнего футбольного мэйджора, то корейцы в нем идут без поражений, а французские и нигерийский скальпы дорогого стоят.
На мой дилетантский взгляд букмекеры слишком смело их записали в аутсайдеры с соответствующим кэфом....
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:01
Израиль оказался крепким орешком .
Ну а сборную Уругвая с победой и выходом в финал чемпионата мира.
sova147
sova147
вчера в 23:01
Это большой успех!
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