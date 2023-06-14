«Аякс» представил нового главного тренера

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вчера, 12:46

«Аякс» возглавил .

49-летний специалист официально станет главным тренером команды 1 июля, контракт будет подписан до 30 июня 2026 года. Помогать новому наставнику будут Саид Баккати (ассистент), Макс Лессер (главный аналитик первой команды, перейдёт из «Штутгарта»), Ричард Витчге, Антон Шойтенс (тренер вратарей) и Алессандро Шенмейкер.