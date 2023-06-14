«Аякс» представил нового главного тренера

«Аякс» возглавил Маурис Стейн.
49-летний специалист официально станет главным тренером команды 1 июля, контракт будет подписан до 30 июня 2026 года. Помогать новому наставнику будут Саид Баккати (ассистент), Макс Лессер (главный аналитик первой команды, перейдёт из «Штутгарта»), Ричард Витчге, Антон Шойтенс (тренер вратарей) и Алессандро Шенмейкер.
Стейн ранее возглавлял «АДО Ден Хаг», «ВВВ-Венло», клуб из ОАЭ «Аль-Вахда», «НАК Бреду» и роттердамскую «Спарту».
Обратился к китайцам с этой проблемой, так он говорят уже 4 тыс. лет не можем разобраться где слева , а где справа.
А Вы очень чётко решили проблему)
Обратился к китайцам с этой проблемой, так он говорят уже 4 тыс. лет не можем разобраться где слева , а где справа.
А Вы очень чётко решили проблему)