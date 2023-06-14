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«Аякс» представил нового главного тренера

вчера, 12:46

«Аякс» возглавил Маурис Стейн.

49-летний специалист официально станет главным тренером команды 1 июля, контракт будет подписан до 30 июня 2026 года. Помогать новому наставнику будут Саид Баккати (ассистент), Макс Лессер (главный аналитик первой команды, перейдёт из «Штутгарта»), Ричард Витчге, Антон Шойтенс (тренер вратарей) и Алессандро Шенмейкер.

Стейн ранее возглавлял «АДО Ден Хаг», «ВВВ-Венло», клуб из ОАЭ «Аль-Вахда», «НАК Бреду» и роттердамскую «Спарту».

«Аякс» представил нового главного тренера

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 05:35
Пора Аякс выводить на свой уровень, и пошуметь в еврокубках!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 21:12
Вот теперь спасибо!
Обратился к китайцам с этой проблемой, так он говорят уже 4 тыс. лет не можем разобраться где слева , а где справа.
А Вы очень чётко решили проблему)
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:01
Справа относительно Вашего взгляда на фото.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 17:20
Мну видит Ваш лайк (спасибо), но я вполне серьёзно задал вопрос!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 13:14, ред.
Теперь надо определиться где справа, а где слева?
shlomo
shlomo
вчера в 13:14
Остается пожелать ему и его штабу удачи в следующем сезоне.
ОПС
ОПС
вчера в 13:11
Остается только пожелать, что бы новый тренер и клуб сработались.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:10
Справа.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:58
Прошу уточнить, главный тренер Аякса на фото первый слева или справа?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:54
Пожелаем Аяксу с новым тренером восстановить былую мощь...
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